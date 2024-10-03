Исторический разгром ЦСКА на домашнем льду! Так жестко армейцев в Москве в КХЛ не унижали 15 лет

«Магнитка» забросила шесть шайб за период, а всего — семь.

FONBET Чемпионат КХЛ

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:7 (0:1, 0:6, 0:0)

Голы: Михайлис — 1 (бол., Орехов), 16:55 — 0:1. Орехов — 1 (бол., Михайлис, Джонсон), 21:18 — 0:2. Михайлис — 2 (Петунин, Джонсон), 23:06 — 0:3. Козлов — 2 (Пресс), 23:25 — 0:4. Силантьев — 4 (бол., Михайлис, Орехов), 26:23 — 0:5. Акользин — 1 (Еременко), 38:25 — 0:6. Орехов — 2 (бол., Козлов, Михайлис), 39:53 — 0:7.

Вратари: Просветов (Гамзин, 23:06) — Набоков.

Штраф: 17 — 9.

Броски: 26 (8+9+9) — 31 (13+11+7).

Судьи: Гашилов, Оскирко.

3 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

«Металлург» уничтожил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 7:0. Команда из Магнитогорска забросила шесть шайб во втором периоде! При этом для главного тренера москвичей Ильи Воробьева этот матч стал первым против «Магнитки» после увольнения из уральского клуба.

После первого периода такой разгром ожидать было невозможно — гости вышли вперед только в конце отрезка благодаря голу Никиты Михайлиса в большинстве. Однако во второй двадцатиминутке «Металлург» испепелил армейцев шестью безответными шайбами. ЦСКА даже заменил вратаря: Иван Просветов дважды пропустил менее чем за две минуты, однако Дмитрий Гамзин в итоге пропустил еще больше, чем основной голкипер.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

«Металлург» впервые в сезоне дважды подряд победил в основное время и расположился на восьмом месте Восточной конференции — за 12 матчей команда потерпела семь поражений. ЦСКА остался на четвертой строчке «Запада» с 15 баллами — у армейцев одна победа в основное время за пять последних игр.

Самым результативным хоккеистом стал нападающий Никита Михайлис — оформил 2+3, поучаствовав в первых трех шайбах «Металлурга». До игры с ЦСКА на его счету болтались лишь две голевые передачи в стартовой игре сезона против СКА (5:4 ОТ) — далее последовала девятиматчевая серия без результативных действий.

Илья Воробьев стал тренером ЦСКА в марте 2024 года. Прошедшая игра стала для него первой встречей с бывшим клубом после увольнения в апреле 2023-го. То решение выглядело неоднозначным — Воробьев прошел с командой во второй раунд плей-офф, а в сезоне-2021/22 вывел «Магнитку» в финал Кубка Гагарина, где уступил как раз армейцам. Но в итоге оно оправдало себя — Андрей Разин в свой первый сезон в Магнитогорске стал чемпионом.

За три дня до шоу от «Металлурга» «Торпедо» показало еще более искрящуюся игру — нижегородцы разделались с «Барысом» (10:1), оформив самую крупную победу в истории клуба. При этом все шайбы забросили разные хоккеисты — такое же достижение установил «Салават Юлаев» в 2017 году, когда нашпиговал «Сочи» 11 голами от разных авторов (11:3).

Самая крупная победа в истории КХЛ принадлежит как раз ЦСКА — 11 февраля 2015-го армейцы разнесли «Слован» (12:0), забив шесть раз еще в первом периоде. Сами москвичи уже не в первый раз стали жертвой унизительного поражения: в январе 2012-го «Амур» разбомбил их 8:0. В чемпионатах СССР ЦСКА же доставалось еще сильнее — 21 ноября 1961 года «Динамо» выиграло дерби со счетом 14:5. Но в кахаэловские времена таких крупных поражений на домашнем льду у армейцев не было 15 лет — в плей-офф-2009 они проиграли все тому же «Динамо» с таким же счетом, как сегодня, — 0:7.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

В следующем матче ЦСКА ждем «Трактор». На победу армейцев в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.92, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (19%), успех гостей в основное время — за 3.40 (29%).