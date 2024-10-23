Сегодня, 18:15
Где начинал Кучеров, а где Панарин? За какие команды в OLIMPBET МХЛ играли топ-звезды
Сейчас проверим, хорошо ли ты знаешь путь топовых российских хоккеистов.
Помнишь, что Кучеров и Гусев начинали вместе, а Никишин поиграл за две московские команды? Только настоящие фанаты российского хоккея выбьют здесь 100% — поехали!
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