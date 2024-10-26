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Сегодня, 16:30

Бывший форвард «Колорадо» Тренин — о попадании Ничушкина в программу помощи игрокам НХЛ: «Это был большой удар, мы немного поникли»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин, выступавший в прошлом сезоне за «Колорадо», в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, что чувствовала команда после отстранения от игр их партнера Валерия Ничушкина в связи с попаданием в программу помощи хоккеистам НХЛ.

— Со стороны переломной для «Колорадо» в плей-офф выглядела ситуация с Валерием Ничушкиным, который к моменту своей очередной отправки на программу помощи игрокам НХЛ был лучшим снайпером Кубка Стэнли. А как было изнутри?

— Изнутри, конечно, это ощущалось как большой и неожиданный удар. После этого мы немножко поникли. Тем не менее старались, как могли, вырвать серию, но не получилось.

— Верите ли, что Ничушкин вернется в НХЛ и будет играть на том же уровне?

— Конечно. Как я понял, его там ждут. Уже прибыл в Денвер, катается индивидуально и, когда будет можно, присоединится к команде.

— Поддерживаете отношения с партнерами по «Эвеланш»?

— Чуть-чуть общаемся. Но сейчас начался сезон, у всех работа, хоккей, особо не до общения.

Нападающий &laquo;Миннесоты&raquo; Яков Тренин (слева) против защитника &laquo;Флориды&raquo; Нико Микколы 22&nbsp;октября 2024 года. «Потеря Ничушкина в плей-офф стала большим ударом». Интервью форварда «Миннесоты» Тренина
Валерий Ничушкин
Яков Тренин
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Тренин высказался о переходе из «Колорадо» в «Миннесоту»
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 11 5 6 12
2 Рейнджерс 7 5 2 11
3 Вашингтон 6 5 1 10
4 Каролина 6 4 2 8
5 Айлендерс 7 3 4 8
6 Питтсбург 9 3 6 7
7 Коламбус 6 3 3 6
8 Филадельфия 7 1 6 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 9 5 4 11
2 Тампа-Бэй 7 4 3 8
3 Детройт 7 4 3 8
4 Оттава 7 4 3 8
5 Торонто 8 4 4 8
6 Баффало 8 3 5 7
7 Бостон 8 3 5 7
8 Монреаль 7 2 5 5
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 7 7 0 14
2 Миннесота 7 5 2 12
3 Даллас 8 6 2 12
4 Сент-Луис 8 5 3 10
5 Юта 8 4 4 9
6 Колорадо 8 4 4 8
7 Чикаго 8 2 6 5
8 Нэшвилл 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 7 5 2 11
2 Вегас 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Сиэтл 8 4 4 9
5 Ванкувер 6 3 3 8
6 Анахайм 6 3 3 7
7 Эдмонтон 8 3 5 7
8 Сан-Хосе 8 0 8 2
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31.10
26.10 01:00
Вегас – Оттава
 6 : 4
26.10 02:00
Нью-Джерси – Айлендерс
3 : 4 ОТ
26.10 03:30
Чикаго – Нэшвилл
 2 : 3
26.10 04:00
Эдмонтон – Питтсбург
 4 : 0
26.10 20:00
Филадельфия – Миннесота
 - : -
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 - : -
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