«Спартак» обратился в КХЛ с просьбой дать оценку словам Ротенберга про болельщиков красно-белых
«Спартак» обратился к руководству КХЛ с просьбой оценить высказывания главного тренера и генерального менеджера СКА Романа Ротенберга про болельщиков московского клуба.
«Хоккейный клуб «Спартак» направил письмо с просьбой дать оценку экспансивным высказываниям главного тренера СКА Ротенберга Романа Борисовича, озвученным после окончания матча ХК «Спартак» — ХК СКА 25 октября 2024 года в ДС «Мегаспорт».
В прямом эфире федерального канала, а также на официальной послематчевой пресс-конференции, которая транслируется в прямом эфире, Ротенберг позволил себе грубые, необоснованные высказывания в адрес наших болельщиков, представителей СМИ и всей лиги. В свойственной ему манере вседозволенности, главный тренер СКА под предлогом заботы о детях, присутствующих на трибунах матча, оскорбительно отозвался о болельщиках красно-белых по поводу скандирования кричалок, содержащих, по его мнению, нецензурную лексику.
Все это вызывает недоумение, так как именно представители СКА на протяжении всей встречи в грубой и нецензурной форме общались с судьями матча, и это транслировалось в прямом эфире.
Хоккейный Клуб «Спартак» Москва считает данные неуравновешенные и истеричные заявления провокационными, порочащими достоинство лиги, ставящими под вопрос компетенцию сотрудников КХЛ, а также направленными на разжигание вражды и ненависти между болельщиками обеих команд.
Обращаем внимание, что это не первый случай неоднозначных высказываний в информационном пространстве главного тренера СКА, а по совместительству вице-президента клуба, первого вице-президента ФХР, члена совета директоров, заместителя председателя правления КХЛ. Так называемое «лицо российского хоккея» из раза в раз намеренно и безнаказанно наносит вред репутации всего российского хоккея и позорит его.
«Спартак» ожидает от лиги оценки данных эпизодов и принятия мер в отношении Ротенберга Р.Б.», — говорится в заявлении клуба.
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