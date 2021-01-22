Новости
«Фенербахче» победил «Монако» в первом матче после увольнения Итудиса
15 дек 2023 00:10
1
«Партизан» обыграл «Жальгирис» на выезде и одержал четвертую победу подряд
Швед объяснил, почему предпочел переход в «Шаньси» варианту с Евролигой
2 ноя 2023 23:14
3
«Фенербахче» победил «Олимпиакос» и другие результаты 6-го тура Евролиги
Статьи
«Скоро Бог вернет долг российскому спорту». Откровенный разговор с главой совета тренеров Евролиги
Горан Шашич объясняет, почему наши клубы могут требовать свое возвращение в главный турнир Старого Света.
«Кайфую от Китая». Швед — о пользе жесткого лимита и почему CBA популярнее Евролиги
Первое интервью лучшего российского баскетболиста после переезда в Поднебесную.
12 ноя 2023 09:30
49
«Он динозавр. Наезд на Пангоса — высший уровень газлайтинга». Звезды Евролиги против Мессины
Экс-тренер ЦСКА публично раскритиковал своего разыгрывающего.
Выиграл все, кроме Олимпиады, поехал в ЦСКА вместо НБА. Один из лучших тренеров европейского баскетбола
Сегодня легендарному баскетбольному тренеру Душану Ивковичу исполнилось бы 80 лет.
11 окт 2023 14:15
48
«Маккаби» временно переезжает на Кипр, а «Белогорье» останется в Туле
Внешние обстоятельства сильнее преданности своим болельщикам.
9 окт 2023 11:45
29
Спорт в Израиле и Палестине отменяется: реакция на конфликт на Ближнем Востоке
Военные действия группировки ХАМАС и ответ израильской армии оказывают фатальное влияние на спортивную жизнь в регионе.
Фото
Американских звезд дисквалифицировали за отказ играть за сборную Турции
Шейн Ларкин ссылается на травму и сетует, что «его бросают под автобус».
«Переход в Китай — хороший вариант со всех сторон». Швед — о возможном продолжении карьеры в Поднебесной
Звездный российский баскетболист рассказал, что полностью восстановился от полученных повреждений.
ФИБА и Евролига договорились об «окнах» для сборных. Мир после долгого противостояния?
Пока компромисс действует только на сезон-2023/24.
26 мая 2023 21:15
«Олимпиакос» — «Монако» — самый прибыльный матч компании PARI в плей-офф Евролиги. Клиенты больше всего заработали на финале
Букмекерская компания PARI подвела итоги плей-офф Евролиги сезона-2022/23, который завершился 21 мая победой мадридского «Реала».
Ветераны Юль и Родригес снова взяли Евролигу для «Реала». В молодежке им растет достойная смена в лице Демина и Виде
Егор уже в 17 лет стучится в основу «королевского клуба».
«Никто в Евролиге не счастлив из-за отстранения россиян». Итоги сезона от Андрея Ватутина
Президент ЦСКА — о серии с «Зенитом», истекающем контракте Милутинова и новых реалиях.
«Очевидно, что это следующий уровень». Российский баскетболист дебютировал за основу «Реала»
Егор Демин проводит еще один впечатляющий сезон, в конце мая он может выиграть юниорскую Евролигу.
«Это противоречит нашим ценностям». Евролига в шоке из-за побоища на площадке в Мадриде
Матч 1/4 финала между «Реалом» и «Партизаном» омрачен крупнейшей дракой.
«Меня убедили, что это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге, а его врача арестовали
Карьера Диноса Митоглу на вынужденной паузе. А виноваты, видимо, русские.
6 июл 2022 15:10
Боломбой теперь в «Олимпиакосе». Центрового сборной России ждет суд с ЦСКА
Уроженец Донецка некрасиво себя повел в отношении столичного клуба.
ЦСКА без Евролиги сделает ставку на российских баскетболистов
Теперь в армейском клубе зажигать будет не только Швед.
Паскуаль остается в «Зените». Не бросил клуб, оставшийся без Евролиги
Болельщики сине-бело-голубых могут выдохнуть.
Российским клубам закрыли Евролигу. Минимум — на ближайший сезон
Президент ЦСКА уверен, что от этого хуже будет всем.
Лукич, Сферопулос или неожиданный тренер. Кто возглавит ЦСКА после ухода Итудиса?
Бывшие тренеры армейцев называют оптимальных кандидатов.
Клайберн уходит из ЦСКА самым универсальным баскетболистом Европы
Американец хотел закончить карьеру в московском клубе, но жизнь распорядилась иначе.
Андрей Ватутин: «Если бы от нас не уехали легионеры, то у сезона был бы другой финал»
Президент ЦСКА прощается с тренером Димитрисом Итудисом.
«Его лично курирует агент Дончича». Российский разыгрывающий зажигает в «Реале»
Аналитики называют Егора Демина самым перспективным баскетболистом мира своего возраста.
ЦСКА — в Евролиге в следующем сезоне? Почему это реально
Все решится на голосовании 10 клубов с лицензией А.
4 мая 2022 13:15
34
«Неправомерно задержанная». США хотят обменять баскетболистку, пойманную в России с наркотиками
Слушание по делу двукратной олимпийской чемпионки намечено на 19 мая.
«Вы превратили неудачный сезон в политическую кампанию». В Сербии ответили литовцам на призывы лишить Белград «Финала четырех»
Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас явно занимается не своим делом.
Российский баскетбол думает об альтернативной Евролиге? Это может получиться
Многие европейские клубы давно недовольны распределением доходов и эффективностью испанских боссов нынешнего турнира.
«Не собираемся участвовать в политических спектаклях». Сербы заступаются за наших спортсменов
В Белграде не хотят видеть российских атлетов жертвами засилья политики в спорте.
Российские клубы отстранили от Евролиги. Что будет дальше?
Результаты ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» в текущем сезоне аннулированы, но до полного разрыва еще далеко.
13 мар 2022 20:10
26
«Американские легионеры по-прежнему готовы ехать играть в Россию. Но в этом сезоне это практически невозможно». Новая реальность нашего баскетбола
Агент Станислав Рыжов — об уникальной ситуации на рынке и фаворитах сезона.
Швед взял Казань. Российские клубы выдали эффектное шоу в Евролиге
Ждем три наши команды в плей-офф?
УНИКС взял уверенный реванш у «Барселоны». Джон Браун влюбляет в баскетбол
Семь перехватов американского форварда делают разницу.
13 янв 2022 17:00
86
«Итудис и Ясикявичюс достаточно похожи». Марюс Григонис — о лучшем друге и задержках зарплаты
Литовский защитник постепенно становится ключевым игроком ЦСКА.
12 янв 2022 22:40
30
«Зенит» вернулся к полноценным тренировкам после вспышки COVID-19. Подробности от босса команды
Александр Церковный — о работе по переносу отложенных матчей, привитых баскетболистах и американских защитниках.
Евролига отменяет один матч за другим. Но сезон очень важно доиграть до конца
В главном баскетбольном турнире Европы — грандиозный кризис из-за положительных тестов на ковид.
Опрос