«Реал» победил «Баварию», «Панатинаикос» выиграл у АСВЕЛ
«Реал» обыграл «Баварию» дома в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 88:73.
Самым результативным игроком встречи стал защитник мадридцев Серхио Юль, набравший 16 очков.
В параллельных матчах «Панатинаикос» победил АСВЕЛ (89:81), а «Баскония» уступила «Виртусу» (81:91).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 88:73 (19:23, 23:14, 21:20, 25:16)
Р: Юль (16), Кампаццо (13), Хезоня (12)
Бав: Бонга (15), Букер (13), Эдвард, Франсиско (оба — 11)
«Баскония» (Испания) — «Виртус» (Италия) — 81:91 (15:24, 28:18, 17:21, 21:28)
Бас: Монеке (16), Коцар (13), Ховард, Рогавопулос (оба — 11)
В: Белинелли (27), Шенгелия (16), Кординье (12)
АСВЕЛ (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:89 (21:24, 15:21, 24:19, 21:25)
А: Луваву-Кабарро (17), Фолл (13), Ловернь (10 + 11 подборов)
П: Григонис (19), Слукас (18 + 12 передач), Митроглу (16 + 11 подборов)