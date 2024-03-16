«Реал» на выезде обыграл «Виртус» в Евролиге

В пятницу, 15 марта, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги. АСВЕЛ на своем паркете обыграл «Эфес» (84:80), «Бавария» выиграла у «Жальгириса» (64:58), а «Реал» переиграл на выезде «Виртус» (89:74).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Эфес» (Турция) — 84:80 (19:16, 27:23, 19:13, 19:28)

А: Луваву-Кабарро (21), Томас (20), Фалль (10).

Э: Клайберн (16), Томпсон (15), Ларкин (14), Джонс (14).

«Бавария» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 64:58 (18:10, 15:11, 17:16, 14:21)

Б: Букер (20), Эдвардс (10), Уайлер-Бэбб (10).

Ж: Эванс (21), Мэнек (11), Лекавичюс (9).

«Виртус Б» (Италия) — «Реал» (Испания) — 74:89 (15:23, 16:21, 21:17, 22:28)

В: Кординье (12), Лундберг (11), Мики (11).

Р: Ябуселе (15), Пуарье (14), Кампаццо (10), Муса (10), Хезоня (10).