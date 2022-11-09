«Меня убедили, что это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге, а его врача арестовали

Карьера Диноса Митоглу на вынужденной паузе. А виноваты, видимо, русские.

Форвард сборной Греции Динос Митоглу попал в сложную ситуацию. В начале марта игрок «Милана» сдал положительную допинг-пробу после матча Евролиги с «Панатинаикосом». На тот момент Динос был одним из ключевых игроков ротации Этторе Мессины. Возможно, его не хватило в четвертьфинальной серии с «Анадолу», которую итальянский клуб безнадежно проиграл (1:3 — в серии). Летом Мессина был готов оставить игрока в команде. Но срок его дисквалификации и запрещенный препарат, на котором он попался, так и не были преданы огласке. Почему ФИБА и ВАДА так долго тянут с решением? Оказывается, что Митоглу решил судиться с греческим доктором, которая помогала ему с восстановлением после травмы. По словам баскетболиста, он получал запрещенные препараты, которые врач выдавал за чудесные снадобья из России.

Динос Митоглу. Фото Global Look Press

Хроника событий

После матча с «Панатинаикосом» Митоглу был отстранен от игр с формулировкой «в качестве меры предосторожности». Сам игрок попросил вскрытия пробы Б и был намерен сотрудничать с антидопинговыми органами Евролиги, ФИБА и ВАДА. Но время шло, а новостей о форварде не было. В апреле он с еще несколькими игроками основы «Милан» заболел коронавирусом, а в июне итальянцы не воспользовались опцией в его контракте.

Динос стал свободным агентом, а в июле появились слухи, что он возвращается в «Панатинаикос», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Но вопрос о сроках дисквалификации вновь не назывался. Видимо, из-за этого переход так и не состоялся.

В сентябре инсайдер Маттео Андреани написал в своих социальных сетях, что окончательное решение о дисквалификации Митоглу будет принято в сентябре. По его сведениям, дисквалификация составит год и будет отсчитываться с 4 марта 2021 года. Но на дворе уже ноябрь, а новостей по форварду так и нет.

Оказалось, что все это время греческая полиция вела расследование против личного доктора Митоглу, которая помогала ему восстанавливаться после перелома ноги в сезоне-2020/21. Видимо, Динос остался доволен работой врача и продолжил сотрудничество с ней после переезда в Италию. Но оказалось, что ряд препаратов, которые он получал от нее, — в запрещенном списке ВАДА.

Динос Митоглу. Фото Global Look Press

Без лицензии

В ходе расследования выяснилось, что Митоглу был не единственным известным клиентом этого доктора. К ней обращались ряд известных спортсменов, актеров и телеведущих Греции. Пока все имена держатся в секрете, но иск против нее будет коллективным.

2 ноября полиция арестовала скандального врача. На этой неделе греческие СМИ получили документы расследования, раскрывающие некоторые детали дела. В частности, в них есть показания экс-игрока «Милана».

«Врач уверяла меня, что эти таблетки — чудо-средство из России, — говорит Митоглу. — Якобы вместе со специальной сывороткой они помогут мне очистить организм в короткие сроки, быстрее восстановиться после тяжелых нагрузок и избежать получения переломов и тяжелых травм в дальнейшем. Я спрашивал, нет ли в этих препаратах чего-то запрещенного. Мне ответили, что нет, назвав имена людей, которые также их употребляют. После собственной проверки я поверил ей».

Также женщина обещала, что если принимать ее авторский курс препаратов, то у баскетболиста повысится иммунитет и замедлится старение. В материалах следствия отмечается, что другие известные греческие личности дали похожие показания.

В документах говорится, что женщина много лет работала микробиологом и принимала пациентов у себя дома в специально оборудованном кабинете, при этом не имея лицензии. С Митоглу они начали работать с марта 2020 года, а прекратили спустя два года после сдачи положительной пробы.