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Допинг

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«Меня убедили, что это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге, а его врача арестовали

«Меня убедили — это чудо-препарат из России». Экс-баскетболист «Милана» попался на допинге
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Динос Митоглу.
Фото Global Look Press
Динос Митоглу.
Фото Global Look Press
Динос Митоглу.
Фото Global Look Press
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Карьера Диноса Митоглу на вынужденной паузе. А виноваты, видимо, русские.

Форвард сборной Греции Динос Митоглу попал в сложную ситуацию. В начале марта игрок «Милана» сдал положительную допинг-пробу после матча Евролиги с «Панатинаикосом». На тот момент Динос был одним из ключевых игроков ротации Этторе Мессины. Возможно, его не хватило в четвертьфинальной серии с «Анадолу», которую итальянский клуб безнадежно проиграл (1:3 — в серии). Летом Мессина был готов оставить игрока в команде. Но срок его дисквалификации и запрещенный препарат, на котором он попался, так и не были преданы огласке. Почему ФИБА и ВАДА так долго тянут с решением? Оказывается, что Митоглу решил судиться с греческим доктором, которая помогала ему с восстановлением после травмы. По словам баскетболиста, он получал запрещенные препараты, которые врач выдавал за чудесные снадобья из России.

Динос Митоглу. Фото Global Look Press
Динос Митоглу.
Фото Global Look Press

Хроника событий

После матча с «Панатинаикосом» Митоглу был отстранен от игр с формулировкой «в качестве меры предосторожности». Сам игрок попросил вскрытия пробы Б и был намерен сотрудничать с антидопинговыми органами Евролиги, ФИБА и ВАДА. Но время шло, а новостей о форварде не было. В апреле он с еще несколькими игроками основы «Милан» заболел коронавирусом, а в июне итальянцы не воспользовались опцией в его контракте.

Динос стал свободным агентом, а в июле появились слухи, что он возвращается в «Панатинаикос», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Но вопрос о сроках дисквалификации вновь не назывался. Видимо, из-за этого переход так и не состоялся.

В сентябре инсайдер Маттео Андреани написал в своих социальных сетях, что окончательное решение о дисквалификации Митоглу будет принято в сентябре. По его сведениям, дисквалификация составит год и будет отсчитываться с 4 марта 2021 года. Но на дворе уже ноябрь, а новостей по форварду так и нет.

Оказалось, что все это время греческая полиция вела расследование против личного доктора Митоглу, которая помогала ему восстанавливаться после перелома ноги в сезоне-2020/21. Видимо, Динос остался доволен работой врача и продолжил сотрудничество с ней после переезда в Италию. Но оказалось, что ряд препаратов, которые он получал от нее, — в запрещенном списке ВАДА.

Динос Митоглу. Фото Global Look Press
Динос Митоглу.
Фото Global Look Press

Без лицензии

В ходе расследования выяснилось, что Митоглу был не единственным известным клиентом этого доктора. К ней обращались ряд известных спортсменов, актеров и телеведущих Греции. Пока все имена держатся в секрете, но иск против нее будет коллективным.

2 ноября полиция арестовала скандального врача. На этой неделе греческие СМИ получили документы расследования, раскрывающие некоторые детали дела. В частности, в них есть показания экс-игрока «Милана».

«Врач уверяла меня, что эти таблетки — чудо-средство из России, — говорит Митоглу. — Якобы вместе со специальной сывороткой они помогут мне очистить организм в короткие сроки, быстрее восстановиться после тяжелых нагрузок и избежать получения переломов и тяжелых травм в дальнейшем. Я спрашивал, нет ли в этих препаратах чего-то запрещенного. Мне ответили, что нет, назвав имена людей, которые также их употребляют. После собственной проверки я поверил ей».

Также женщина обещала, что если принимать ее авторский курс препаратов, то у баскетболиста повысится иммунитет и замедлится старение. В материалах следствия отмечается, что другие известные греческие личности дали похожие показания.

В документах говорится, что женщина много лет работала микробиологом и принимала пациентов у себя дома в специально оборудованном кабинете, при этом не имея лицензии. С Митоглу они начали работать с марта 2020 года, а прекратили спустя два года после сдачи положительной пробы.

Сборная Греции по баскетболу
ВАДА
Евролига
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