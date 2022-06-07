Клайберн уходит из ЦСКА самым универсальным баскетболистом Европы

Американец хотел закончить карьеру в московском клубе, но жизнь распорядилась иначе.

Уход Уилла Клайберна из ЦСКА воспринимается довольно буднично. Еще в марте ряд инсайдеров сообщили о договоренности 32-летнего форварда с «Анадолу Эфес», а спустя пару дней это подтвердил и главный тренер турецкого клуба Эргин Атаман. То есть весь плей-офф американец отыграл, понимая, что это его последние матчи в составе красно-синих. Не сказать, что Уилл плохо провел решающую часть сезона, но былого блеска в его действиях уже не было. Ни в атаке, ни в обороне. А когда Алексей Швед получил перелом в третьей четверти седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом», то Димитрис Итудис сделал ставку именно на Клайберна.

Он должен был стать Х-фактором, который поможет ЦСКА удержать преимущество в шесть очков. Не вышло. Без Шведа ЦСКА выглядел очень слабо в атаке, набрав всего четыре очка за шесть с половиной минут. Это предрешило судьбу титула. Впрочем, как и в случае с Итудисом, не стоит помнить только последний матч. Уилл провел великолепный отрезок карьеры в ЦСКА, утвердившись в статусе звезды европейского баскетбола.

Суперстарт

В студенческие годы Уилл отметился в составе трех команд, став выпускником колледжа Айова Стэйт. Профессиональную карьеру начал в Германии, где провел два сезона, затем перешел в «Хапоэль» из Иерусалима, в котором стал лучшим бомбардиром чемпионата Израиля-2015/16 (20,9 очка). Это впечатлило экс-наставника сборной России Дэвида Блатта, который пригласил форварда в «Дарушафаку», дебютировавшей в сезоне-2016/17 в Евролиге.

В турецком клубе Уилл сразу стал одним из ключевых игроков, набирая на главном турнире Старого света 13,0 очка и 5,1 подбора за 28,2 минуты. А коллектив Блатта сенсационно вышел в плей-офф, где зарубился с «Реалом» (1-3 — в серии). Несколько топ-клубов проявляли предметный интерес к форварду, но ЦСКА всех опередил.

С первого же сезона Клайберн показал, что способен стать ключевым игроком команды на долгие годы. Он не терялся на фоне Де Коло, Родригеса и Хиггинса и в среднем проводил на паркете больше всего времени среди всех игроков ЦСКА.

Следующий сезон — вершина его карьеры в Москве. Уилл стал главным героем в походе ЦСКА за титулом чемпиона Евролиги-2018/19, был выбран в первую символическую пятерку турнира и удостоился звания MVP «Финала четырех». Тогда в решающей встрече в Витории ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес», а Клайберн набрал 20 очков (6 из 12 с игры), пять подборов и две передачи. В полуфинале с «Реалом» американец отметился 18 очками и пятью подборами.

Ситуация складывалась для Уилла очень позитивно. Его контракт подходил к концу, и ЦСКА не поскупился заметно увеличить его оклад, подписав новое соглашение на три года. Увы, но в начале следующего сезона удача отвернулась от американца.

Травма и обидный промах

В конце октября 2019-го Клайберн получил тяжелую травму колена в матче с «Альбой». Из-за этого пришлось полностью пропустить сезон-2019/20. Помню, в тот год часто заходил в УСК и постоянно встречал там американца. Он без выходных работал с тренером по физической подготовке Костасом Хацихристосом, чтобы как можно раньше вернуться в строй. А президент клуба Андрей Ватутин объяснял не самые стабильные результаты команды именно отсутствием Клайберна. Игрока, способного сыграть на четырех позициях. Защищаться с первого по четвертого номера. Это уникально для европейского баскетбола. Сложно назвать еще одного игрока в Евролиге, который был бы так универсален.

В прошлом сезоне Клайберн быстро вернулся на лидирующие позиции, но в решающем матче сезона Евролиги именно действия Уилла сгубили команду. Напомним, тогда армейцы смогли отыграться с «-21» в полуфинале с «Анадолу Эфес» (во многом благодаря Клайберну, набравшему 26 очков), психологически сломали соперника в концовке, но не смогли нанести решающий удар. За восемь секунд до конца преимущество турков составляло два очка. В тайм-ауте армейцы договорились, что Клайберн будет бросать на победу, но трехочковый бросок Уилла пришелся в переднюю дужку.

Бывший игрок ЦСКА Иван Лазарев в интервью «СЭ» назвал это ошибочным решением: «Если рассуждать на эту тему, то логика в этом броске была, — рассказывал Лазарев. — Клайберн набрал много очков, почувствовал уверенность в себе. Ты инстинктивно чувствуешь, что можешь забить. Но лично мое мнение, когда ты остаешься с большим наверху, когда ты реализовал все свои попытки в проходе, то надо идти внутрь. Заработать фол или забить два очка. Да, овертайм — это сложно. Но, как мне кажется, бросать трехочковый за метр до линии через огромного Синглтона — не лучшее решение».

В этом году результаты ЦСКА в Евролиге по известным причинам были аннулированы. Все силы армейцы, оставшиеся без ряда ключевых легионеров, бросили на защиту Единой лиги ВТБ. «Зенит» был сильнее, переломив ход финальной серии с 1-3, не дав Итудису и Клайберну красиво попрощаться со столичной публикой. Тем не менее тот факт, что они остались и доиграли сезон до конца, говорит о преданности клубу. ЦСКА был для них не просто местом, где можно хорошо заработать. Слова Ватутина о том, что Уилл хотел закончить карьеру в Москве, только подтверждают это.

Теперь оба переезжают в Турцию, где будут соперниками. «Фенербахче» Итудиса против «Анадолу» Клайберна — хорошая вывеска для российских любителей баскетбола.