«Барселона» проиграла «Виртусу» в Евролиге
В среду, 6 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Виртус» на своем паркете переиграл «Барселону» (80:75), АСВЕЛ проиграл «Маккаби» (91:94), «Валенсия» выиграла у «Црвены Звезды» (85:81), «Баскония» победила «Фенербахче» (80:79).
Евролига
Регулярный чемпионат
АСВЕЛ (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 91:94 (19:17, 27:28, 20:25, 25:24)
А: Ловернь (23), Де Коло (22), Луваву-Кабарро (19), Ли (10).
М: Болдуин (21), Браун (16), Колсон (15), Соркин (15).
«Виртус Б» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 80:75 (18:24, 15:21, 23:16, 24:14)
В: Лундберг (21), Хэкетт (14), Шенгелия (14).
Б: Эрнангомес (15), Веселы (13), Лапровиттола (9), Саторански (9), Брисуэла (9).
«Валенсия» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:81 (25:19, 31:21, 16:25, 13:16)
В: Дэвис (21), Оджелей (17), Джонс (10), Клавер (10).
Ц: Недович (14), Напьер (14), Боломбой (12), Теодосич (11).
«Баскония» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 80:79 (10:18, 28:19, 19:18, 23:24)
Б: Ховард (28), Котсар (15 + 10 подборов), Маринкович (13), Миллер-Макинтайр (11).
Ф: Хэйс (19), Гудурич (14), Мотли (11).