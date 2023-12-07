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Сегодня, 00:48

«Барселона» проиграла «Виртусу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 6 декабря, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Виртус» на своем паркете переиграл «Барселону» (80:75), АСВЕЛ проиграл «Маккаби» (91:94), «Валенсия» выиграла у «Црвены Звезды» (85:81), «Баскония» победила «Фенербахче» (80:79).

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 91:94 (19:17, 27:28, 20:25, 25:24)

А: Ловернь (23), Де Коло (22), Луваву-Кабарро (19), Ли (10).

М: Болдуин (21), Браун (16), Колсон (15), Соркин (15).

«Виртус Б» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 80:75 (18:24, 15:21, 23:16, 24:14)

В: Лундберг (21), Хэкетт (14), Шенгелия (14).

Б: Эрнангомес (15), Веселы (13), Лапровиттола (9), Саторански (9), Брисуэла (9).

«Валенсия» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:81 (25:19, 31:21, 16:25, 13:16)

В: Дэвис (21), Оджелей (17), Джонс (10), Клавер (10).

Ц: Недович (14), Напьер (14), Боломбой (12), Теодосич (11).

«Баскония» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 80:79 (10:18, 28:19, 19:18, 23:24)

Б: Ховард (28), Котсар (15 + 10 подборов), Маринкович (13), Миллер-Макинтайр (11).

Ф: Хэйс (19), Гудурич (14), Мотли (11).

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