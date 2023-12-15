«Партизан» обыграл «Жальгирис» на выезде и одержал четвертую победу подряд
«Партизан» обыграл «Жальгирис» на выезде в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 93:85.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кинан Эванс, набравший 33 очка.
«Партизан» одержал четвертую победу подряд в Евролиге.
В параллельных матчах «Црвена Звезда» обыграла «Альбу», а «Эфес» уступил тель-авивскому «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Партизан» (Сербия) — 85:93 (21:29, 23:29, 20:18, 21:17)
Ж: Эванс (33), Смитс (18), Димса (11)
П: Пантер (22), Дозье (16), Наннэлли (14)
14 декабря. Каунас. «Sporthalle».
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 85:71 (25:22, 26:20, 20:11, 14:18)
Ц: Неманья (20), Гидрайтис (19), Теодосич (12)
А: Олинде (13), Тимман (12), Ветцелл (10)
14 декабря.
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 95:86 (29:20, 16:28, 21:16, 29:22)
М: Браун (21), Колсон (19), Уэбб (14)
Э: Дэн (22), Даум (20), Ларкин (17)
14 декабря.