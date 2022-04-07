Российский баскетбол думает об альтернативной Евролиге? Это может получиться

Многие европейские клубы давно недовольны распределением доходов и эффективностью испанских боссов нынешнего турнира.

В среду сербское издание Kurir вышло с заголовком: «Русские сделают новую Евролигу». В нем говорится, что в случае отстранения ЦСКА и от следующего сезона Евролиги президент клуба Андрей Ватутин начнет создавать свой элитный турнир. В него могут войти пять российских клубов, четыре турецких, по три сербских и греческих, а также венгерский «Сопот» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

Главным спонсором якобы планируется «Газпром», который может вложить в новое международное соревнование средства, освободившиеся после расторжения контракта с футбольной Лигой чемпионов. А это порядка 50 миллионов евро в год. Эти деньги (или большая их часть) будут использованы в призовом фонде баскетбольного турнира. Такая щедрость российской компании (и других спонсоров, например из Турции) может заметно повысить уровень призовых, а соответственно и доходов клубов.

Сейчас Евролига платит за победу в регулярке 37 тысяч евро (это не окупает выезд команды на гостевой матч). По данным сербского издания, в новом турнире эта сумма возрастет до 120 тысяч. За победу в Евролиге клубы сейчас получают гонорар в миллион евро (покрывает годовую зарплату одного топ-игрока), в новом турнире эта строка дохода может вырасти в четыре раза. Также в материале отмечается, что все клубы-участники заработают за сезон минимум по 5 миллионов евро.

Звучит очень круто. Наверняка греческие гранды, давно недовольные политикой Евролиги (владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яппакопулос множество раз публично оскорблял босса Евролиги Жорди Бертомеу), и «Маккаби», который не понимает, как распределяются финансы за ТВ-права (у израильтян самый дорогой ТВ-контракт, но на доходах это не отражается), захотят вступить в такой турнир. В ряде ведущих греческих СМИ частично подтвердили эту информацию.

Как удалось узнать «СЭ», на данный момент «новая Евролига» под патронажем Ватутина — не более чем догадки журналистов. Тем не менее перемены в европейском баскетболе назрели. Из года в год работать в минус и существовать исключительно по благосклонности меценатов — путь в никуда.

Нет порядка, нет силы

Мне часто доводилось обсуждать с Андреем Ватутиным финансовую составляющую европейского баскетбола. Отвечая на вопрос, способна ли Евролига повысить заработки клубов в обозримом будущем, функционер ответил так: «До этих цифр (37 тысяч за победу в регулярке, 70 тысяч за победу в плей-офф, 1 миллион за триумф в «Финале четырех») мы доросли в 2016 году, когда ЦСКА стал чемпионом в Берлине. Это стабильно хорошо. Понятно, что хотелось бы большего, но, видимо, это тот максимум, который Евролига может предложить».

Андрей Ватутин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Похожие гонорары и у участников Лиги чемпионов. Правда, в турнире ФИБА, созданном в качестве альтернативы Евролиге в 2016 году, большие клубы практически не выступают. Например, последние два розыгрыша выиграл испанский «Бургос». Я поинтересовался у Ватутина, сможет ли Лига чемпионов переманить к себе участников Евролиги, если существенно повысит призовые: «Вряд ли, ведь для фаворитов турнира эти призовые — не определяющий фактор. Отмечу важный момент. В европейском баскетболе царит настоящий хаос: Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов, Кубок ФИБА Европы, национальные лиги, квалификационные турниры сборной в конфликтных «окнах» ... Это отталкивает инвестиции от баскетбола. Парадокс в том, что всех такая ситуация устраивает. Все как-то «устаканилось». Клубы привыкли, что кого-то можно не отпустить в сборную, федерации привыкли к тому, что надо вступать в дискуссию с клубами. В общем, нет порядка, нет силы, которая приведет все к общему знаменателю. Не знаю, какой человек или организация могли бы это сделать».

С момента того разговора прошло чуть больше двух лет. Призовые не выросли, летом Бертомеу уйдет в отставку, а в кулуарах ходят разговоры, что в лучшем случае ЦСКА вернется в Евролигу в сезоне-2023/24. Про другие российские клубы, которые не имеют лицензии А, и говорить нечего. Возможно, это шанс поменять ситуацию, выйти из эпохи застоя. И Ватутин вполне способен стать фигурой, которая, как он выразился, «приведет всех к общему знаменателю». Президент ЦСКА имеет большой авторитет в европейском баскетболе, давно находится на лидирующих позициях при принятии ключевых решений.

Много претензий

Компетентность менеджмента Евролиги — насущная тема последних пяти-шести лет. Слабая работа офиса в Барселоне с привлечением новых спонсоров, тупик в переговорах с ФИБА, проблемы с судейством, непрозрачность ведения бизнеса... Евролига — самый сильный турнир в Европе, но участие в нем почему-то убыточно. К примеру, «Барселона» каждый год заканчивает в минусе на 30 миллионов евро. Парадокс.

Все это привело к тому, что в середине прошлого сезона клубы проголосовали за ограничение прав Бертомеу. С весны 2021-го клубы-акционеры стали больше вовлечены в управление: «Мы получили доступ к бизнес-решениям, создали комиссию по финансовому контролю, — говорил Ватутин «СЭ» в августе 2021 года. — По большому счету навесили на самих себя дополнительный кусок работы. Надеемся, это пойдет на пользу Евролиге стратегически».

В ноябре 2021 года стало известно, что Бертомеу покинет свой пост 30 июня 2022 года. Голосование о лишении многолетнего президента полномочий принимали 11 клубов-лицензиатов. В итоге вышло плотно, 6:5. За отставку Бертомеу помимо ЦСКА проголосовали «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Жальгирис» и «Милан». Еще пять команд — «Реал», «Барселона», «Баскония», «Эфес» и «Фенербахче» — хотели, чтобы Бертомеу остался. В СМИ отмечалось, что при новом менеджменте Жорди могут предложить позицию консультанта.

Но последние события делают эти перестановки ничтожными. Тем более отстранение армейцев от следующего розыгрыша Евролиги приведет к нарушению регламента турнира. Поэтому другие участники с лицензией А смогут покинуть соревнование без денежного штрафа (речь идет о выплате в 10 миллионов евро за выход из турнира до 2026 года). А с уходом ЦСКА, турецких, греческих клубов, «Маккаби» и «Црвены звезды» Евролига наверняка закончит свое существование. По данным авторитетного испанского издания Mundo Deportivo, «Маккаби», «Панатинаикос» и «Олимпиакос» перед началом текущего сезона рассматривали возможность перехода под крыло ФИБА. Возможно, грядущим летом у них будет еще одна опция.