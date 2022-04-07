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Сегодня, 14:50

Российский баскетбол думает об альтернативной Евролиге? Это может получиться

Иностранные СМИ сообщили о создании новой Евролиги в России
Тимур Ганеев
Корреспондент
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Баскетболисты ЦСКА могут вступить в новую Евролигу.
Фото БК ЦСКА.
Андрей Ватутин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Многие европейские клубы давно недовольны распределением доходов и эффективностью испанских боссов нынешнего турнира.

В среду сербское издание Kurir вышло с заголовком: «Русские сделают новую Евролигу». В нем говорится, что в случае отстранения ЦСКА и от следующего сезона Евролиги президент клуба Андрей Ватутин начнет создавать свой элитный турнир. В него могут войти пять российских клубов, четыре турецких, по три сербских и греческих, а также венгерский «Сопот» и израильский «Маккаби» (Тель-Авив).

Главным спонсором якобы планируется «Газпром», который может вложить в новое международное соревнование средства, освободившиеся после расторжения контракта с футбольной Лигой чемпионов. А это порядка 50 миллионов евро в год. Эти деньги (или большая их часть) будут использованы в призовом фонде баскетбольного турнира. Такая щедрость российской компании (и других спонсоров, например из Турции) может заметно повысить уровень призовых, а соответственно и доходов клубов.

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Сейчас Евролига платит за победу в регулярке 37 тысяч евро (это не окупает выезд команды на гостевой матч). По данным сербского издания, в новом турнире эта сумма возрастет до 120 тысяч. За победу в Евролиге клубы сейчас получают гонорар в миллион евро (покрывает годовую зарплату одного топ-игрока), в новом турнире эта строка дохода может вырасти в четыре раза. Также в материале отмечается, что все клубы-участники заработают за сезон минимум по 5 миллионов евро.

Звучит очень круто. Наверняка греческие гранды, давно недовольные политикой Евролиги (владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яппакопулос множество раз публично оскорблял босса Евролиги Жорди Бертомеу), и «Маккаби», который не понимает, как распределяются финансы за ТВ-права (у израильтян самый дорогой ТВ-контракт, но на доходах это не отражается), захотят вступить в такой турнир. В ряде ведущих греческих СМИ частично подтвердили эту информацию.

Как удалось узнать «СЭ», на данный момент «новая Евролига» под патронажем Ватутина — не более чем догадки журналистов. Тем не менее перемены в европейском баскетболе назрели. Из года в год работать в минус и существовать исключительно по благосклонности меценатов — путь в никуда.

Нет порядка, нет силы

Мне часто доводилось обсуждать с Андреем Ватутиным финансовую составляющую европейского баскетбола. Отвечая на вопрос, способна ли Евролига повысить заработки клубов в обозримом будущем, функционер ответил так: «До этих цифр (37 тысяч за победу в регулярке, 70 тысяч за победу в плей-офф, 1 миллион за триумф в «Финале четырех») мы доросли в 2016 году, когда ЦСКА стал чемпионом в Берлине. Это стабильно хорошо. Понятно, что хотелось бы большего, но, видимо, это тот максимум, который Евролига может предложить».

Андрей Ватутин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Ватутин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Похожие гонорары и у участников Лиги чемпионов. Правда, в турнире ФИБА, созданном в качестве альтернативы Евролиге в 2016 году, большие клубы практически не выступают. Например, последние два розыгрыша выиграл испанский «Бургос». Я поинтересовался у Ватутина, сможет ли Лига чемпионов переманить к себе участников Евролиги, если существенно повысит призовые: «Вряд ли, ведь для фаворитов турнира эти призовые — не определяющий фактор. Отмечу важный момент. В европейском баскетболе царит настоящий хаос: Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов, Кубок ФИБА Европы, национальные лиги, квалификационные турниры сборной в конфликтных «окнах» ... Это отталкивает инвестиции от баскетбола. Парадокс в том, что всех такая ситуация устраивает. Все как-то «устаканилось». Клубы привыкли, что кого-то можно не отпустить в сборную, федерации привыкли к тому, что надо вступать в дискуссию с клубами. В общем, нет порядка, нет силы, которая приведет все к общему знаменателю. Не знаю, какой человек или организация могли бы это сделать».

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С момента того разговора прошло чуть больше двух лет. Призовые не выросли, летом Бертомеу уйдет в отставку, а в кулуарах ходят разговоры, что в лучшем случае ЦСКА вернется в Евролигу в сезоне-2023/24. Про другие российские клубы, которые не имеют лицензии А, и говорить нечего. Возможно, это шанс поменять ситуацию, выйти из эпохи застоя. И Ватутин вполне способен стать фигурой, которая, как он выразился, «приведет всех к общему знаменателю». Президент ЦСКА имеет большой авторитет в европейском баскетболе, давно находится на лидирующих позициях при принятии ключевых решений.

Много претензий

Компетентность менеджмента Евролиги — насущная тема последних пяти-шести лет. Слабая работа офиса в Барселоне с привлечением новых спонсоров, тупик в переговорах с ФИБА, проблемы с судейством, непрозрачность ведения бизнеса... Евролига — самый сильный турнир в Европе, но участие в нем почему-то убыточно. К примеру, «Барселона» каждый год заканчивает в минусе на 30 миллионов евро. Парадокс.

Все это привело к тому, что в середине прошлого сезона клубы проголосовали за ограничение прав Бертомеу. С весны 2021-го клубы-акционеры стали больше вовлечены в управление: «Мы получили доступ к бизнес-решениям, создали комиссию по финансовому контролю, — говорил Ватутин «СЭ» в августе 2021 года. — По большому счету навесили на самих себя дополнительный кусок работы. Надеемся, это пойдет на пользу Евролиге стратегически».

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В ноябре 2021 года стало известно, что Бертомеу покинет свой пост 30 июня 2022 года. Голосование о лишении многолетнего президента полномочий принимали 11 клубов-лицензиатов. В итоге вышло плотно, 6:5. За отставку Бертомеу помимо ЦСКА проголосовали «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Жальгирис» и «Милан». Еще пять команд — «Реал», «Барселона», «Баскония», «Эфес» и «Фенербахче» — хотели, чтобы Бертомеу остался. В СМИ отмечалось, что при новом менеджменте Жорди могут предложить позицию консультанта.

Но последние события делают эти перестановки ничтожными. Тем более отстранение армейцев от следующего розыгрыша Евролиги приведет к нарушению регламента турнира. Поэтому другие участники с лицензией А смогут покинуть соревнование без денежного штрафа (речь идет о выплате в 10 миллионов евро за выход из турнира до 2026 года). А с уходом ЦСКА, турецких, греческих клубов, «Маккаби» и «Црвены звезды» Евролига наверняка закончит свое существование. По данным авторитетного испанского издания Mundo Deportivo, «Маккаби», «Панатинаикос» и «Олимпиакос» перед началом текущего сезона рассматривали возможность перехода под крыло ФИБА. Возможно, грядущим летом у них будет еще одна опция.

Лига чемпионов УЕФА
БК Барселона
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
Евролига
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