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«Реал» на выезде обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 7 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» на выезде переиграл «Панатинаикос» (90:78), «Альба» дома потерпела поражение от «Эфеса» (89:97), «Партизан» обыграл «Милан» (82:69).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 89:97 (15:22, 25:15, 25:27, 24:33)

А: Тиманн (31), Прочида (16), Шнайдер (12), Спаньоло (12).

Э: Ларкин (32), Дом (17), Томпсон (13), Джонс (13).

«Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 78:90 (23:24, 22:22, 10:26, 23:18)

П: Нанн (24), Лессор (18), Митоглу (15).

Р: Хезоня (19), Дек (16), Муса (14), Серхио Юль (11), Тавареш (10).

«Партизан» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 82:69 (20:25, 19:19, 22:18, 21:7)

П: Пантер (19), Кабокло (16), Ледэй (15), Наннэлли (10), Смаилагич (9).

М: Шилдс (19), Ло (12), Мелли (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК Милан
БК Панатинаикос
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БК Реал
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