«Реал» на выезде обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
В четверг, 7 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Реал» на выезде переиграл «Панатинаикос» (90:78), «Альба» дома потерпела поражение от «Эфеса» (89:97), «Партизан» обыграл «Милан» (82:69).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Альба» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 89:97 (15:22, 25:15, 25:27, 24:33)
А: Тиманн (31), Прочида (16), Шнайдер (12), Спаньоло (12).
Э: Ларкин (32), Дом (17), Томпсон (13), Джонс (13).
«Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 78:90 (23:24, 22:22, 10:26, 23:18)
П: Нанн (24), Лессор (18), Митоглу (15).
Р: Хезоня (19), Дек (16), Муса (14), Серхио Юль (11), Тавареш (10).
«Партизан» (Сербия) — «Милан» (Италия) — 82:69 (20:25, 19:19, 22:18, 21:7)
П: Пантер (19), Кабокло (16), Ледэй (15), Наннэлли (10), Смаилагич (9).
М: Шилдс (19), Ло (12), Мелли (9).