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Сегодня, 21:15

«Не собираемся участвовать в политических спектаклях». Сербы заступаются за наших спортсменов

Сербские СМИ поддерживают российских спортсменов и обвиняют британские власти
Читать «СЭ» в
Баскетболисты «Црвены Звезды».
Фото Global Look Press
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports
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В Белграде не хотят видеть российских атлетов жертвами засилья политики в спорте.

Сербы — один из немногих народов, который последовательно выступает за Россию и русских, что бы ни случилось. Это подтвердила и нынешняя ситуация, когда международные спортивные федерации одна за другой стали отстранять россиян от соревнований. В непростой момент сербы однозначно встали на нашу сторону. Особенно отличились болельщики футбольной и баскетбольной команды «Црвена Звезда», которые скандировали кричалки и вывешивали баннеры в нашу поддержку.

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Поступок баскетболистов

Не отстали от фанатов и сербские баскетболисты. Их поступок вызывает самые восторженные чувства, учитывая, где и при каких обстоятельствах он был сделан. Игроки «Црвены» отказались присоединиться к акции в поддержку Украины перед матчем Евролиги против «Жальгириса» в литовском Каунасе. И не побоялись ответной реакции. Местная публика свистела, кричала, оскорбляла, махала украинскими флажками и даже трясла перед ними символикой НАТО, самолеты которой 20 с небольшим лет назад бомбили Белград и другие сербские города.

Никакой адекватной реакции от официальных представителей Евролиги с осуждением действий литовцев не последовало. Похоже, в системе ценностей международных спортивных чиновников провоцировать сербов изображением албанского орла, как делал футболист сборной Швейцарии Джердан Шакири, — хорошо, иметь мнение, отличное от общепринятого, — плохо. Зато как следует высказались сербские СМИ, болельщики, да и сама «Црвена Звезда».

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«Наш клуб как представитель Республики Сербия следует официальной позиции нашего государства. Мы не собираемся участвовать ни в каких акциях, которые представляют собой манипуляцию и политизацию спорта. Все это было политическим спектаклем, а не спортом. Где был «Жальгирис», выигравший Евролигу в 1999 году, когда в это же время НАТО бомбило сербские города? Почему они не проводили никаких акций с призывом остановить все это?» — говорится в официальном заявлении белградского клуба.

Издание Danas (Сегодня) опубликовало материал с заголовком «Евролига в тупике». Автор пишет, что в период самого серьезного кризиса в истории турнира, вызванного пандемией, лига отказывается от российских клубов и спонсоров, что может сильно ударить по всей системе с учетом необходимости выбора нового президента, так как летом истекают полномочия Жорди Бертомеу. По поводу инцидента в Каунасе отмечается, что политические акции и оскорбления, которые позволили себе болельщики «Жальгириса», запрещены регламентом Евролиги. Поэтому интересно, какое будет продолжение у этой истории.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Позор англичанам

Не обошли стороной сербские СМИ и странное требование английских властей к российским теннисистам доказать отсутствие связей с властями РФ ради возможности выступить на «Уимблдоне».

«Англичане считают, что победа Медведева на «Уимблдоне» будет ветерком в спину российских властей. Печально, если они в итоге его не допустят. Такого выдающегося игрока в истории мирового тенниса еще не было. Его отсутствие будет огромной потерей. Но, увы, даже такой мастер бессилен перед английскими правителями», — пишет портал Kurir.sr.

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Любопытно, что Медведева называют самым выдающимся игроком в истории в стране, которую представляет Новак Джокович. Легенда тенниса, кстати, сам прекрасно знает, каково это противостоять властям иностранного государства ради возможности делать свою работу. В январе Джоковича не пустили на Australian Open из-за отказа вакцинироваться.

Еще жестче о ситуации высказалось издание «Новости». На его сайте опубликован материал под заголовком «Позор англичанам». Британские власти обвиняются в попытке лишить болельщиков большого праздника тенниса, ведь Уимблдонский турнир станет неполноценным без одного из лучших спортсменов мира. Приводится аналогия как раз с ситуацией с Джоковичем на Australian Open.

РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
РФС.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Дипломатическая победа РФС

Не обошли вниманием сербские СМИ и одну из самых горячих спортивных тем конца марта. Перед конгрессом ФИФА в Дохе обсуждалось возможное исключение Российского футбольного союза из организации. В итоге этого не произошло, а русский язык даже получил статус официального в Международной федерации футбола, что портал Kurir.sr. называет «дипломатической победой РФС». Также в материале упоминается, что Россия думала о переходе в Азиатскую конфедерацию. В перспективе это серьезно пошатнуло бы позиции УЕФА и создало новый порядок в мировом футболе.

Поддерживают российских футболистов и сербские коллеги. Например, «Новости» опубликовали интервью бывшего полузащитника ЦСКА Зорана Тошича, который сейчас выступает за казахстанский «Тобол».

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«Я всегда буду отстаивать права спортсменов. Убежден, что спорт должен быть превыше всего. Отстраненные спортсмены имеют право соревноваться и радоваться триумфу. Мне нравилось в Москве. ЦСКА — клуб с яркими традициями, и я сочувствую страданиям спортсменов из России, на которых были наложены санкции», — сказал Тошич.

В целом риторика сербских СМИ довольно сдержанная, но слова поддержки российскому спорту и российским спортсменам звучат постоянно. Хорошо, что в Европе еще есть люди, которые принимают нашу сторону и не хотят видеть наших атлетов жертвами засилья политики в спорте.

Юрий Якушин

Зоран Тошич
Wimbledon
БК Црвена Звезда
ФК Црвена Звезда
Даниил Медведев
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