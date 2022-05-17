ЦСКА — в Евролиге в следующем сезоне? Почему это реально

Все решится на голосовании 10 клубов с лицензией А.

Президент столичного клуба Андрей Ватутин в интервью греческому Eurohoops рассказал, что ЦСКА уведомил Евролигу и лицензированные клубы турнира о своем намерении сыграть в следующем сезоне. Москвичи готовы гарантировать безопасность матчей в России и путешествовать на выездные игры через Белград или Стамбул. Не исключено, что с какими-то командами, которые будут жестко возражать против полетов в Москву, придется будет сыграть на нейтральной арене. В той же Сербии или Турции. Речь идет, например, про радикально настроенный «Жальгирис» или французский АСВЕЛ.

Хорошие связи

Евролига — это коммерческий турнир (в отличии от футбольных еврокубков, которые проводятся под патронажем УЕФА). Тут все решения принимаются на голосовании 11 клубов-акционеров. Так что вопрос по ЦСКА зависит от мнения 10 клубов (за исключением ЦСКА) с постоянной лицензией. Скорее всего, заседание состоится в июне. Армейцев могут поддержать турецкие «Фенербахче» и «Анадолу Эфес», греческие «Панатинаикос» и «Олимпиакос», израильский «Маккаби». С «Миланом», «Барселоной», «Реалом» и «Басконией» у боссов армейцев отличные отношения, которые выстраивались годами. Как будет голосовать «Жальгирис» понятно. Так что, реально получить шесть голосов из десяти. Даже когда наши клубы отстраняли от текущего сезона, среди боссов клубов с лицензией А развернулась дискуссия. Многие были готовы играть с российскими клубами на нейтральной территории.

Если же голосование закончится со счетом 5:5, то решение по ЦСКА надо будет принять президенту Евролиги Жорди Бертомеу (или его сменщику). Бертомеу покидает свой пост 30 июня. Высока вероятность, что это будет его последний важнейший ход на своем посту.

Сразу стоит оговориться, что шансы сыграть в следующем розыгрыше от России есть только у ЦСКА. «Зенит» играл в текущем сезоне, как обладатель wild card, УНИКС — как финалист Еврокубка-2020/21. На следующий сезон эти места уже заняты. Хоть и по независящим от наших клубов причинам. Например, казанцы могли бы гарантировать себе место в турнире на следующий год, если бы вышли в плей-офф. Но в конце марта результаты российских клубов были аннулированы.

Игрок ЦСКА Семен Антонов и главный тренер Димитрис Итудис. БК ЦСКА

Готовность к переходному периоду

За последние 20 лет армейцы 17 раз выходили в «Финал четырех». Такой стабильностью не может похвастаться ни один из суперклубов. Причем, только раз москвичи не смогли пробиться в решающую стадию по спортивному принципу (в сезоне-2010/11). Сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса. В этом году результаты коллектива Димитриса Итудиса были аннулированы.

Армейцы понимают, что если им дадут «зеленый свет» на следующий сезон, то они потеряют статус одного из сильнейших клубов континента. К моменту принятия решение все ведущие игроки уже будут на контрактах (да и желания выступать в России сейчас есть далеко не у всех). А вести переговоры с потенциальными новичками в условиях неопределенности — невозможно. Ватутин понимает, что клуб может «вынужденно умерить свои спортивные амбиции», но готов к этому переходному периоду.

Из текущего ростера из топ-игроков контракт на следующий сезон есть только у Николы Милутинова. Соглашение Уилла Клаберна подходит к концу (вероятно, американец готов его продлить), у Алексея Шведа есть опция выхода.

Что касается экс-разыгрывающего «Зенита» и «Кливленда» Кевина Пангоса, то с ним подписали контракт 23 февраля. Он долгое время думал, стоит ли ему приезжать в Москву, и в итоге решил остаться в Канаде. Сейчас идут переговоры, и многое будет зависеть от того, будет ли ЦСКА играть в Евролиге в следующем сезоне.

Плюс летом бюджет клуба уменьшится. Компания-владелец продолжит финансировать ЦСКА в том же объеме, но некоторые спонсоры все-таки ушли. Найти им замены в нынешних реалиях практически невозможно.

Если же ЦСКА не сыграет в Евролиге-2022/23, он продолжит туда стремиться. Ватутин заявил, что в любом случае «стратегически видит армейцев в основном клубном соревновании континента», а в Европе «многие хотят, чтобы ЦСКА остался частью Евролиги». Президент красно-синих сказал, что клуб не готов так просто отказаться от статуса полноценного участника Евролиги.