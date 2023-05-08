«Очевидно, что это следующий уровень». Российский баскетболист дебютировал за основу «Реала»

Егор Демин проводит еще один впечатляющий сезон, в конце мая он может выиграть юниорскую Евролигу.

В воскресенье, 7 мая, произошло знаменательное событие для российского баскетбола, — за основу мадридского «Реала» дебютировал 17-летний Егор Демин. Наш соотечественник провел на паркете 55 секунд в матче ACB против «Уникахи», не набрав очков, но совершив один бросок. В заявке «Реала» также оказались два партнера Демина по молодежной команде (Уго Гонсалес и Исмаила Диане), но при этом Ян Виде — один из лидеров команды Егора по игровому времени и набранным очкам — в заявку не попал. Наставник сливочных Чус Матео дал отдых нескольким ведущим игрокам, которым скоро предстоит решающий матч за выход в «Финал четырех» Евролиги против «Партизана» (2-2).

В этом сезоне Демин выступает за молодежный состав клуба. Это самая старшая из команд кантеры, и она участвует в двух официальных национальных турнирах: Лига EBA (четвертый дивизион чемпионата Испании) и юниорский чемпионат FBM (U-18). В обоих турнирах Егор был одним из лидеров команды. Подробнее о сезоне российского разыгрывающего «СЭ» рассказал отец Егора Владимир Демин.

Егор Демин (№19). БК «Реал» Мадрид

Егор дебютировал в «Реале» в статусе легионера

— Когда вы узнали, что Егор сможет дебютировать за первую команду «Реала»?

— Информация о том, что его подключат к игре основы, пришла нам два дня назад. Однако ее попросили не передавать Егору. Он готовился к финалу юниорского чемпионата FBM. Увы, но эту игру мадридский клуб проиграл «Ховентуду». Егор попытался организовать камбэк для своей команды в заключительной четверти, набрав 10 очков за две минуты, но этого оказалось недостаточно. Получил индивидуальный приз как лучшему игроку чемпионата по передачам (был лидером команды и лучшим на всем турнире и по результативным передачам и по перехватам. — Прим. «СЭ»). Это его не утешило. В сердцах сказал, что индивидуальные призы ему не нужны, он хотел выиграть только чемпионат.

И уже в ночи (после поражения) руководство клуба сообщило Егору, что он сыграет за первую команду против «Уникахи». Также из молодежной команды привлекли Уго Гонсалеса и Исмаила Диане. Понятно, что в «Реале» сейчас все мысли о решающей игре плей-офф Евролиги с «Партизаном», поэтому лидерам дали отдых. Егор, Уго и Исмаил не провели ни одной тренировки с основой, но зато дебютировали за первую команду. Безусловно, это знаковое событие. Плюс Егор сделал это в статусе легионера.

— Как вы оцениваете его прогресс в этом сезоне?

— Если раньше ему не хватало концентрации в нападении и в защите на целый матч, то в конце этого сезона были игры, в которых он показывал целостную и качественную игру. Очевидно, что это следующий уровень. Егор добавил в результативности (в Лиге EBA средние показатели разыгрывающего — 14,1 очка, 4,7 подбора, 3,6 передачи). Был основным снайпером команды и даже установил рекорд клуба в Лиге EBA по количеству заброшенных трехочковых в среднем за игру в матче регулярного чемпионата. «Реал» отметил это достижение на своем сайте. Раньше этот рекорд принадлежал Урбану Клавзару (18-летний словенский разыгрывающий сейчас выступает в аренде в «Мурсии». — Прим. «СЭ»). Плюс, на мой взгляд, он вырос ментально. Стал увереннее в себе.

— Что агенты Егора говорят о его перспективах?

— Говорят, что в клубе высоко оценивают его потенциал. Тот факт, что его подключили к игре за основу, это подтверждает.

«Реал» — фаворит юниорской Евролиги

— Уже определились с тренировочными планами на лето?

— Есть серьезные планы, но детали пока озвучивать не готов. Целостный план будет сформирован в ближайшие две недели. Пока надо максимально сконцентрироваться на развязке сезона юниорской Евролиги (ANGT).

— Хорошие шансы выиграть?

— Думаю, что «Реал» — фаворит ANGT. Хотя формат очень непростой. Надо будет провести четыре игры за четыре дня. Если хочешь играть в финале, то в группе надо обязательно занимать первое место. А там им придется играть со сверстниками из «Барселоны», «Панатинаикоса» и «Црвены Звезды». Будет непросто. Но думаю, они выйдут в финал, где их, скорее всего, будет ждать белградская «Мега». У сербов очень приличная команда.

Мы пришли к выводу, что поражение от «Ховентуда» в чемпионате FBM пошло ребятам на пользу. Они спустились с небес на землю. Так как сезон они прошли практически без конкуренции. Обыгрывали всех с крупной разницей, минимально в 15-20 очков. В Лиге EBA заняли первое место в регулярке, не проиграв ни одной игры (в плей-офф этого турнира команда не играет. — Прим. «СЭ»). Это рекорд клуба. Так что поражение от «Ховентуда» стало шоком, который может поспособствовать победе в Евролиге.

Поболеем за Егора в Каунасе с 18 по 21 мая. Подробнее о пути Демина можно прочитать здесь.