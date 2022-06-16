Президент ЦСКА уверен, что от этого хуже будет всем.

Руководство Евролиги представило список команд на сезон-2022/23. В нем не оказалось ни одного российского клуба. Даже ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. Московский клуб входит в совет акционеров Евролиги и даже, несмотря на отстранение от соревнований, останется в правлении. За дисквалификацию российских клубов проголосовали семь клубов-акционеров из одиннадцати. Еще два ограничились нейтралитетом. Квоты наших команд займут испанская «Валенсия» и сербский «Партизан».

Ватутин: «Это политическое решение»

Евролига объяснила этот шаг политическими событиями. И отметила, что исключение связано со сложностями в организации перелетов и с усложнившимся процессом получения виз для россиян, а также отталкивалась от решений других спортивных организаций, включая МОК, УЕФА, ФИБА и заявлений 37 европейских министров спорта, которые считают, что российские клубы не должны принимать матчи на своей площадке.

— По сути, решение было принято до заседания, и иного результата ожидать было сложно, — прокомментировал произошедшее президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Это политическое решение. Большинство клубов Евролиги убеждены, что правительства их стран не разрешат им встречаться с российскими командами. Уверен, выигравших от этого нет.

К слову, глава лиги Жорди Бартомеу также отметил, что это вынужденный политический шаг, от которого теряют все, и с ЦСКА лига была сильней. Прозвучало много слов про нашу важность для турнира, но решение все же принято против нас. Это слова, а по факту Россию лишили участия в Евролиге. Очень жаль, что за последние три месяца никто из руководства Евролиги не счел нужным обсудить с российскими клубами возможности их участия в турнире, общую ситуацию.

Насчет правовых последствий и наших дальнейших действий — надо посмотреть, как решение будет оформлено юридически. После этого совместно с юристами примем решение. Вопрос лишения ЦСКА акций Евролиги не обсуждался, мы намерены продолжить быть акционерами турнира.

Санкции ждут все командные игровые виды

Само собой, отстранение касается не только Евролиги, а всех еврокубков вообще. С учетом санкций, наложенных на сборные, в ближайшие месяцы нас ждет исключительно внутренний баскетбол.

Увы, касается это не только баскетбола. Еврокубков в предстоящем сезоне в России не будет в принципе. Лига чемпионов в футболе, волейболе, гандболе пройдет без нашего участия. Где-то об этом уже объявлено официально, где-то — будет сделано в ближайшие недели. На данном этапе всем европейским федерациям сделать так гораздо проще, чем попытаться идти против течения.

Какая-то оттепель возможна разве что в индивидуальных видах спорта. Посмотрим, как совсем скоро в Улан-Баторе пройдет «Большой шлем» по дзюдо с участием российских спортсменов. И будут ли они в итоге допущены до чемпионата мира в Ташкенте. Если да, это станет прецедентом. И какие-то международные федерации постепенно и осторожно могут пойти по тому же пути.