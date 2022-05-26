«Его лично курирует агент Дончича». Российский разыгрывающий зажигает в «Реале»

Аналитики называют Егора Демина самым перспективным баскетболистом мира своего возраста.

В прошедшие выходные российский разыгрывавший Егор Демин помог мадридскому клубу выиграть чемпионат Испании среди кадетов. Демин стал самым результативным в составе победителей в полуфинале с «Валенсией» (87:71), набрав 28 очков, 5 подборов и 5 передач, а также одним из героев финального матча с «Уникахой» (73:70), в котором набрал 15 очков, 8 подборов и 6 передач. Средние показатели россиянина в финальном турнире составили 17,3 очка, 4,3 подбора, 3,9 передачи, 1,4 перехвата. При этом он реализовал 67,6 процента двухочковых бросков (25 из 37) и 34,0 процента трехочковых (18 из 53).

Такая уверенная игра Демина не новость для баскетбольных аналитиков. Один из самых авторитетных драфт-аналитиков в мире Майк Шмитц в статье для ESPN назвал его одним из лучших игроков мира 2006 года рождения («лучший российский игрок после Кириленко»). Авторитетный скаутинговый сервис Eurohopes также поставил его на первое место, выше его раскрученного партнера по «Реалу» Уго Гонсалеса. С мадридским клубом у Егора шестилетний контракт, а его делами занимается лично агент Луки Дончича. В интервью «СЭ» об адаптации Егора Демина в Испании рассказал его отец, бывший профессиональный баскетболист Владимир Демин.

Егор Демин.

Егор выбил себе еще час-полтора на индивидуальные тренировки

— Какой матч Егора в финальном турнире стал лучшим?

— В группе они легко разобрались со всеми соперниками, выигрывая с разницей «+60», «+70». Так что можно было поберечь лидеров, они играли по 15-16 минут. Со стадии четвертьфинала уже начались конкурентные матчи, а в полуфинале возникла ситуация, когда один из ключевых игроков команды Уго Гонсалес получил один неспортивный и один технический фол. Его дисквалифицировали в самом начале игры, и Егор взял инициативу на себя. Набрал 28 очков, 5 передач и 5 подборов. Причем играл очень разнообразно, с прохода в посту и т. д. В финале он тоже был одним из лучших. Забросил важный трехочковый в концовке. Это отличный итог сезон. Можно сказать, что оправдал самые оптимистичные прогнозы в свой первый год в Мадриде. По словам агента, в «Реале» тоже довольны им. Получили от Егора именно то, что хотели.

На мой взгляд, он наиграл на MVP турнира. Егор был лучшим в составе победителей, но в Испании немного иная система определения самого ценного игрока. Они берут лидеров по трем статистическим показателям — набранным очкам, передачам и подборам. И из этой троицы выбирают победителя. В итоге награду MVP получил центровой из команды, которая заняла пятое место. Но это, наверное, больше важнее для нас, Егор спокойно к этому относится. После награждения главный тренер «Реала» отозвал в сторону и сказал примерно следующее: «Не расстраивайся, я знаю, что ты хотел быть признанным лучшим, но это не самое главное. Ты настоящий MVP этого турнира. Ты внес самый значительный вклад в успех команды, всегда был надежен и решал в трудные моменты. Я очень ценю твой профессионализм и талант». Приятно услышать такое от своего наставника.

— Какие-то минусы в его игре увидели?

— Они есть всегда. Нужно прибавлять в защите, разнообразить нападение, добавить надежности в игре под давлением с первого номера.

— Как его испанский?

— Он занимается языком четыре-пять раз в неделю с репетитором. В международной школе есть ряд дисциплин, которые проходит на испанском. Он все понимает, может объяснить базовые вещи, но с разговорным испанским пока есть проблемы. Думаю, что ближе к Новому году заговорит свободно. Паше Савкову (последние несколько лет российский игрок развивается в системе испанской «Басконии». — Прим. «СЭ») потребовался год, чтобы выучить язык. Плюс немного мешает то, что он хорошо знает английский, а в команде много иностранцев. Поэтому не всегда есть стимул переключиться на испанский.

— Последние три года в России Егор был на дистанционном обучении и мог тренироваться до часа ночи, оттачивать бросок. Сейчас такого нет?

— У него есть уникальная особенность — всегда добиться своего. За полтора-два месяца он освоился во внутреннем расписании и стал говорить, что ему мало нагрузки. Ему ответили, что на него есть определенный план, чтобы к середине марта вывести на пик формы. Акценты делались на физические кондиции, атлетизм и работу в защите. Ему этого не хватало. И спустя какое-то время он выбил себе еще час-полтора на индивидуальные тренировки. Приходит до занятия команды или остается после. Занимается и по выходным.

— То есть помимо двух обязательных тренировок в день он устраивает себе еще одно занятие?

— У них одна тренировка в день, но она длится три часа. Иногда дают еще 50 минут с утра, перед школой, но это редко. Ребят стараются не перегружать. Все-таки им еще надо учиться. При этом тренировки очень интенсивные. Игрокам не позволяют на них ходить пешком, практически не бывает пауз. Как я понял, это особенность испанской школы. Все делается в высоком темпе. Плюс четыре раза в неделю обязательное посещение тренажерного зала — по полтора часа.

Егор Демин. eurohopes.com

В «Реале» ценят его зрелые и нестандартные решения

— Учеба сложно дается?

— Много задают домашнего задания, но есть специальные люди, которые контролируют его выполнения, помогают в каких-то моментах. Им задают делать много презентаций, что в новинку для него, но Егор справляется. Если бы были какие-то проблемы, то мы бы знали. Постоянно контактируем с руководством академии, получаем обратную связь. Это хорошая международная школа, где в том числе учатся футболисты и баскетболисты «Реала». Конечно, в Москве он привык учиться удаленно. Тут надо ходить на уроки, перестраиваться с одного языка на другой. Это тяжеловато, но развивает.

— Приедет на каникулы в Россию?

— Да, это есть в наших планах, но пока не могу сказать точные даты.

— Вы говорили, что для вас важно, чтобы он играл на позиции первого номера. Первый сезон оправдал себя в этом плане?

— Абсолютно. В «Реале» не отказываются от этой идеи и постоянно наигрывают его на позиции разыгрывающего. Порой это происходит в ущерб эффективности. Можно же выпустить с ним «маленького» разыгрывающего, чтобы он таскал мяч и на ногах защищался против «маленького» визави. А Егор действовал с позиции второго номера. Они так делали крайне редко. В основном Егор акцентирован вел игру команды, постоянно был с мячом, защищался против первых номеров. С ростом за два метра и его антропометрией не всегда просто играть в поле против разыгрывающих с ростом 180-185 см. Бывали и ошибки, не самые удачные матчи. Но сам он воспринимает это как хороший опыт для психологического становления. Важно научиться справляться с проблемами, не выпадать из-за временных неудач.

Две решающие игры сезона Егор провел по 35 минут на позиции первого. И выглядел очень достойно. В «Реале» ценят его баскетбольный интеллект, зрелые и нестандартные решения.

— Главный тренер «Реала» Пабло Ласо посещает тренировки юниорской команды?

— Да, посещает. Сын Пабло Ласо играет в одной команде с Егором. Плюс они часто с ним пересекают во время тренировой, здороваются. Егор приходит на индивидуальные занятия, когда основа заканчивает, или наоборот. Не скажу, что это его заслуга. Просто они все занимаются под одной крышей. Основа, молодежный состав, юниорский.

Егор Демин. realmadrid.com

Следующий сезон будет для него очень важным

— Главный тренер сборной России Зоран Лукич говорил, что разговаривал с вами до отъезда Егора в Испанию. Хотел пригласить сына в «Нижний Новгород»?

— У нас было много предложений в прошлом году, в том числе от российских клубов. Встречались с Зораном Лукичем и Сергеем Пановым. Они хотели подписать Егора.

— Речь уже шла про основную команду?

— Не уверен. Мы адекватно оцениваем свои силы. Потенциал и определенные данные у Егора высокие. Но на сегодняшний день ему надо еще много работать. В первую очередь тело должно быть готово к серьезным нагрузкам, игре в защите против мужиков. Пока об основе клуба или национальной сборной говорить рановато. Следующий сезон будет для него очень важным.

— Он проведет его уже в молодежной команде, откуда игроков порой берут даже на матчи Евролиги?

— Да, он будет уже в молодежке. Если в кадетской команде он выступал с ровесниками, то в молодежной будет на год младше партнеров. Подчеркну, что он еще не сформировался в плане атлетизма и еще будет набирать массу. За этот год Егор прибавил шесть килограммов мышечной массы. Это очень приличный показатель.

— Как он относится к тому, что ведущие аналитики сравнивают его по таланту с Лукой Дончичем?

— Адекватно, не зазнается. Не боится ни ответственности, ни высоты поставленной планки. Повторюсь, Егор очень много работает. Все, что зависит от него, от клуба, выполняется на сто процентов. Дальше все решит природа. Мы предполагаем, Господь располагает. Есть мотивация, данные желания. Надеемся, что все сложится.

— Довольны работой с BDA Sports Management?

— Да, вполне. Интересы Егора представляет агент Дончича Кике Виллалобос. Причем он лично его курирует. Весь летний процесс подготовки готовит ему сам. Подбирает локации, тренеров, которые будут заниматься им индивидуально.

— Он высоко оценивает потенциал вашего сына на фоне Луки?

— Да, но детали я бы опустил.

— Тренер «Тринты» Евгений Горбунов, вырастивший Егора, продолжает участвовать в карьере сына?

— Мы постоянно на связи. Евгений участвует почти во всех процессах обсуждения. Он большой авторитет для Егора, делится своими соображения. По итогам финала созвонились, проговорили нюансы.

— Есть вещи, которыми Егор удивляет вас?

— Не удивляет уже, а очень радует свойство Егора концентрироваться и показывать лучшую игру в самые трудные отрезки матча и в ключевых играх. Еще то, что он много думает об околобаскетбольных вещах. Читает много баскетбольной литературы, особенно методики великих тренеров. Например, Фила Джексона. Ориентируется на практики Коби Брайнта, Майкла Джордана, Ника ван Экселя, Маркуса Смарта. Изучает игру лучших разыгрывающих НБА, особенно нравится Рэджона Рондо. Часто обсуждаем фишки, которые эти мастера используют при подготовке к играм. Заинтересовался медитацией. Посредством нее хочет готовиться к решающим матчам. Зрелая, интересная позиция для 16-летнего парня. Самое главное, что никто ему ничего не навязывает. Он доходит до этого сам.