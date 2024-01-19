«Барселона» проиграла «Эфесу» в Евролиге
В четверг, 18 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Эфес» на своем паркете переиграл «Барселону» (98:74), «Црвена Звезда» потерпела поражение от «Басконии» (90:91), «Бавария» выиграла у «Альбы» (82:65), «Олимпиакос» победил «Маккаби» (89:72), «Виртус» обыграл АСВЕЛ (73:63).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 98:74 (18:13, 24:26, 30:21, 26:14)
Э: Бобуа (21), Пляйсс (17), Отуру (16), Ларкин (15).
Б: Эрнангомес (18), Йокубайтис (14), Калинич (14).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 90:91 (30:20, 22:23, 10:26, 28:22)
Ц: дос Сантос (26), Гедрайтис (13), Ханга (10).
Б: Ховард (32), Маринкович (18), Монеке (13 + 12 подборов).
«Альба» (Германия) — «Бавария» (Германия) — 65:82 (19:19, 11:24, 21:23, 14:16)
А: Спаньоло (15), Уэтзелл (13), Томас (10).
Б: Франсиско (14), Бранкович (14), Эдвардс (13), Ибака (11).
«Олимпиакос» (Греция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 89:72 (26:18, 16:18, 27:21, 20:15)
О: Кэнан (20), Милутинов (20 + 20 подборов), Питерс (17).
М: Болдуин (18), Колсон (10), Блатт (10).
«Виртус Б» (Италия) — АСВЕЛ (Франция) — 73:63 (19:10, 8:22, 18:22, 28:9)
В: Хэкетт (19), Белинелли (18), Кординье (12).
А: Фалль (17 + 12 подборов), Ли (14 + 12 передач), Ловернь (9).