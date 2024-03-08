«Реал» дома проиграл «Фенербахче» в Евролиге
В четверг, 7 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 109:86 (26:28, 27:21, 35:16, 21:21)
Э: Ларкин (28), Клайберн (21), Османи (11).
Б: Эдвардс (19), Лучич (18), Ибака (15).
«Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 98:80 (25:17, 21:21, 23:22, 29:20)
М: Джеймс (20), Мотеюнас (14), Блоссомгейм (12).
Ц: Митрович (18 + 10 подборов), дос Сантос (16), Гедрайтис (13), Боломбой (12).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 83:76 (21:21, 21:19, 14:22, 27:14)
М: Болдуин (16), Блатт (11), Уэбб (10), Колсон (10), Нибо (10).
Ж: Эванс (18), Самнер (14), Улановас (10).
«Валенсия» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 78:88 (18:18, 24:19, 15:22, 21:29)
В: Оджелей (19), Джонс (15), Инглис (13), Клавер (10).
Б: Веселы (21), Калинич (13), Лапровиттола (13), Паркер (12).
«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 79:89 (15:20, 18:23, 25:24, 21:22)
Р: Серхио Юль (17), Тавареш (14), Хезоня (13), Муса (13).
Ф: Хэйс (17), Калатес (12), Уилбекин (12).
«Олимпиакос» (Греция) — «Виртус Б» (Италия) — 74:69 (21:22, 16:24, 20:5, 17:18)
О: Папаниколау (16), Кэнан (12), Фалль (11).
В: Шенгелия (15), Хэкетт (10), Белинелли (10).