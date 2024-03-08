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«Реал» дома проиграл «Фенербахче» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 7 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 109:86 (26:28, 27:21, 35:16, 21:21)

Э: Ларкин (28), Клайберн (21), Османи (11).

Б: Эдвардс (19), Лучич (18), Ибака (15).

«Монако» (Франция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 98:80 (25:17, 21:21, 23:22, 29:20)

М: Джеймс (20), Мотеюнас (14), Блоссомгейм (12).

Ц: Митрович (18 + 10 подборов), дос Сантос (16), Гедрайтис (13), Боломбой (12).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Жальгирис» (Литва) — 83:76 (21:21, 21:19, 14:22, 27:14)

М: Болдуин (16), Блатт (11), Уэбб (10), Колсон (10), Нибо (10).

Ж: Эванс (18), Самнер (14), Улановас (10).

«Валенсия» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 78:88 (18:18, 24:19, 15:22, 21:29)

В: Оджелей (19), Джонс (15), Инглис (13), Клавер (10).

Б: Веселы (21), Калинич (13), Лапровиттола (13), Паркер (12).

«Реал» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 79:89 (15:20, 18:23, 25:24, 21:22)

Р: Серхио Юль (17), Тавареш (14), Хезоня (13), Муса (13).

Ф: Хэйс (17), Калатес (12), Уилбекин (12).

«Олимпиакос» (Греция) — «Виртус Б» (Италия) — 74:69 (21:22, 16:24, 20:5, 17:18)

О: Папаниколау (16), Кэнан (12), Фалль (11).

В: Шенгелия (15), Хэкетт (10), Белинелли (10).

Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Бавария
БК Барселона
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Монако
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Реал
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
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