Боломбой теперь в «Олимпиакосе». Центрового сборной России ждет суд с ЦСКА

Уроженец Донецка некрасиво себя повел в отношении столичного клуба.

Натурализованный россиянин Джоэл Боломбой продолжит карьеру в Европе. В среду, 6 июля, 28-летний центровой подписал однолетний контракт с «Олимпиакосом». Соглашение Джоэля с ЦСКА истекло этим летом, он стал свободным агентом. Поэтому армейцы обязаны были выдать ему открепительное. Так что переход в греческий клуб произошел по всем правилам. Что касается завершившегося сезона, когда Боломбой покинул команду и не вернулся в нее по требованию работодателя (а также нарушил внутренний регламент клуба, допустив порочащие репутацию клуба высказывания), то тут ЦСКА намерен судиться. Документы уже поданы в Баскетбольный арбитражный суд (BAT).

А вот Кевин Пангос, Марюс Григонис и Йоханнес Фойгтманн не получат открепительные от ЦСКА, пока не выплатят отступные. Контракты Пангоса и Григониса продолжают действовать до конца сезона-2023/24, Фойгтманна — до 2022/23. Им придется искать компромисс с армейцами.

Травмы и страхи

Боломбой — уроженец Донецка. Вместе с родителями (отец — конголезец, мать — русская) он уехал в США в четырехлетнем возрасте, где получил американский паспорт. По окончании школы поступил в университет «Вебер Стэйт», который окончил в статусе местной баскетбольной звезды и в ранге лучшего по подборам в истории вуза и всей конференции «Биг Скай». В 2016-м Боломбой был выбран «Ютой» на драфте НБА под общим 56-м номером. В течение двух лет в НБА он успел отметиться в «Юте» и «Милуоки», где суммарно провел 18 матчей в регулярках и две встречи плей-офф. Гораздо больше времени Джоэл провел в G-лиге, где показывал приличную статистику.

Вряд ли бы этого хватило, чтобы получить приглашение в европейский топ-клуб, но у ЦСКА были свои причины пригласить центрового. Он мог получить паспорт РФ и не считаться легионером. Да, и усилить дефицитную позицию в сборной России. В середине ноября 2018 года Боломбой получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Правда, Джоэл сыграл за сборную всего считанное количество раз, пропустив два крупных турнира.

Все началось с чемпионата мира — 2019 в Китае. Странная история: 15 августа пресс-служба РФБ заявила, что центровой полностью восстановился после повреждения и работает в полную силу, а 21 августа появилось сообщение, что Боломбой пропустит ЧМ из-за травмы стопы. Тогда никто не придал этому особого значения. Но летом 2021 года ситуация повторилась практически под копирку. В марте бигмен получил травму голеностопа в игре Евролиги с «Црвеной Звездой». В мае официальный сайт ЦСКА дал новость, что Боломбой восстановился и подключается к общей группе. Но в плей-офф он сыграл всего в двух играх (суммарно менее семи минут в серии с «Зенитом»), а на тренировках в основном наблюдал за партнерами, ссылаясь на боль. Врачи не могли понять, что происходит. Появилась версия, что игрок просто не готов психологически. На подготовку к олимпийской квалификации в составе сборной игрок также не приехал. Хотя сборная остро нуждалась в центровом (и в итоге национальная команда провалилась в Сплите, уступив Мексике и Германии).

Скандальный пост

В составе ЦСКА Боломбой выиграл Евролигу и дважды стал чемпионом Единой лиги ВТБ, но так и не стал важным игроком ротации. Сказались и проблемы со здоровьем, и жесткая конкуренция, которую Джоэл зачастую проигрывал. Запомнится же Боломбой скандальным уходом. В конце февраля он получил письмо от Госдепа США, который рекомендовал своим гражданам покинуть Россию. Россиянин немедленно собрал вещи и улетел из Москвы. Даже не попрощавшись с партнерами и руководством (хотя в том же ЦСКА остались два американца — Уилл Клайберн и Аллерик Фримэн).

В конце апреля центровой выложил в своих соцсетях письмо от вице-президента клуба Наталии Фураевой в адрес своего агента. В нем армейцы потребовали, чтобы Боломбой вернулся в Москву не позднее 1 мая 2022 года. Иначе клуб посчитает его отсутствие нарушением трудового соглашения со стороны игрока. Также ЦСКА известил агента, что лишит Боломбоя одного процента годовой зарплаты за каждую из последних семи игр Евролиги. Московский клуб ждал положительного ответа от баскетболиста до 28 апреля. Впрочем, Боломбой не стал тянуть до указанного дедлайна и жестко ответил своему работодателю: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь, — написал Боломбой, отметив в посте Наталию Фураеву, ЦСКА, Евролигу и профсоюз игроков. — Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, запугивая их и наказывая. Когда отношения между Россией и Украиной обострились, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете и что мы можем уехать».

В клубе посчитали, что игрок поступил некорректно: «Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания, — отметил президент армейцев Андрей Ватутин. — Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет еще одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия».

ЦСКА подал документы на Боломбоя в BAT, а в середине июня почетный президент Единой лиги Сергей Иванов заявлял, что центровой не сможет трудоустроиться в Европе: «Конечно, мы не можем запретить ему играть за океаном, но в Европе и Китае он у меня играть не будет, пока не расплатится», — подчеркнул Сергей Иванов. Отметим, что не все игроки ЦСКА повели себя так, как Джоэл. Например, Даниэль Хэкетт, Иффе Лундберг и Торнике Шенгелия перешли в новые клубы, выплатив компенсацию. По Пангосу, Григонису и Фойгтманну вопрос по-прежнему открыт.