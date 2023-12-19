«Реал» в гостях обыграл «Црвену Звезду»

«Реал» обыграл «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 72:58.

У мадридского клуба 17 очков набрал атакующий защитник Марио Хезоня, у сербской команды результативнее были Лука Митрович и Милош Теодосич. У обоих по 14 очков.

«Реал» установил новый рекорд клуба по количеству побед за год. В 2023 году мадридская команда уже выиграла 69 матчей, побив рекорд (68), установленный в 2019 году.

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«Црвена Звезда» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 58:72 (20:20, 14:25, 11:16, 13:11)