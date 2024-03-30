«Россия стояла и будет стоять». Сербы красиво поддержали нас на рекордном матче Евролиги

Огромный зал аплодировал россиянам — благодаря таким аншлагам на Европу засматривается даже НБА.

В период спортивной изоляции России важно обращать внимание на моменты, когда о нас вспоминают. На прошедшей неделе на разных аренах Европы выражали поддержку российскому народу, но особняком стоит Сербия, где сразу несколько спортивных мероприятий превратились в митинги в поддержку россиян. Этот текст — в том числе благодарность и попытка сказать: «Хвала, Србиjo!».

«Катюша» и аншлаги на товарищеских играх

Футбольная сборная этой страны приезжала 21 марта на матч против России, и тогда братское противостояние предварял ролик с Милошем Биковичем в главной роли.

Позже, к сожалению, о России вспомнили в Европе только на фоне тяжелого информационного фона. Но стоит поблагодарить те страны, которые не стали замалчивать тему теракта в «Крокусе», а выразили соболезнования в связи с этой трагедией. Минуту молчания объявили перед футбольной игрой Франции и Чили, слова поддержки сказали фанаты «Ювентуса».

В Сербии дата теракта практически совпала с трагической годовщиной начала бомбардировок авиацией НАТО Югославии в 1999 году. На товарищеском матче «Црвена Звезда» — «Зенит» фанаты забили до отказа 50-тысячный стадион, объявив это акцией в поддержку россиян. Но сначала развернули баннер «Помним армию, детей и мосты, и всех невинных людей».

Перед игрой прошел перформанс с сербскими и российскими флагами, известная певица Даница Црногорчевич исполнила «Катюшу», а на стадионе играла песня «Футбольный клуб» — в честь передачи ушедшего из жизни телекомментатора Василия Уткина и был вывешен баннер «Москва, скорбим». Болельщики «Звезды» и «Зенита» обменивались дружескими перекличками.

Через несколько дней уже на матче баскетбольной Евролиги «Партизан» — «Реал» была объявлена минута молчания, а на трибунах продемонстрировали на всю Европу растяжку «Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять!». Почему матч еще знаковый для Евролиги — на нем был обновлен рекорд посещаемости турнира. Сербы собрали 24223 зрителя. Правда, в официальном протоколе насчитали чуть больше 20 тысяч. Видимо, речь идет о погоне за достижениями и методиками подсчетов аудитории внутри чаши.

Европа манит НБА

Два сербских клуба, «Партизан» и «Црвена Звезда», стабильно идут в лидерах Евролиги по посещаемости, атмосфера на их матчах в Греции и Турции — главная гордость европейского баскетбола. В YouTube немало видео, на которых американцам показывают матчи Евролиги. Уровень баскетбола, конечно, сравнивать тяжело, но точно так же, только в обратную сторону, тяжело сопоставлять по атмосфере. Вот, например, гости из-за океана узнают о заряде «Кто не прыгает, тот хорват».

10 миллионов просмотров на очень показательном видео (простите за логическую тавтологию).

Тут стоит напомнить, что именно в Белграде играет после начала острой фазы конфликта Израиля и ХАМАС тель-авивский «Маккаби», также сербы были не против принять российские клубы, например, ЦСКА, если бы условием Евролиги была бы нейтральная площадка при проведении игр. «Партизан» на данный момент самый посещаемый клуб Европы с показателем 19965 человек за игру — в НБА он бы занимал четвертое место. А посещаемость Евролиги в этом сезоне выросла на 17,4 процента по сравнению с прошлым, по данным организаторов.

Поэтому НБА, также понимая размер европейской аудитории, не оставляет попыток проникнуть на рынок, регулярно проводит в Старом Свете матчи, а с сезона-2024/25 обещает совместный турнир. Правда, пока непонятно, в пику Евролиге или в рамках сотрудничества с ней.

— Мы думаем о внутрисезонном турнире, с помощью которого хотим сделать регулярный чемпионат еще более интересным. Возможно, в какой-то момент к такому турниру присоединятся клубы, не входящие в НБА. У нас есть разные идеи, мы рассматриваем варианты, — говорил комиссионер НБА Адам Сильвер испанской Marca.

Более вероятно, что НБА запустит свою так называемую NBA Europa League, как она уже сделала четыре года назад в Африке. У НБА неплохие отношения с международной федерацией ФИБА, так что спрашивать Евролигу не понадобится. Но уживаться им как-то придется, и сценарий открытой вражды, скорее, крайний вариант.

За всю историю команды Евролиги и НБА встречались 92 раза, 75 побед у североамериканцев, 17 — у европейцев, в том числе три — у московского ЦСКА в 2006-2010 годах. Может быть, вот кого стоит пригласить в новую лигу?