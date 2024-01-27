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Сегодня, 01:26

«Милан» обыграл «Барселону» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 26 января, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете проиграл «Монако» (78:80), «Баскония» потерпела поражение от «Валенсии» (62:77), «Партизан» выиграл у «Жальгириса» (81:72), «Милан» победил «Барселону» (74:70).
Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Монако» (Франция) — 78:80 (23:22, 20:17, 17:26, 18:15)

Э: Бобуа (15), Ларкин (14), Уиллис (13), Брайант (12).

М: Джеймс (16), Окобо (16), Лойд (14), Диалло (11).

«Баскония» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 62:77 (13:16, 16:29, 19:13, 14:19)

Б: Монеке (16), Маринкович (10), Теодор (9).

В: Дэвис (19), Джонс (12), Оджелей (11).

«Партизан» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 81:72 (22:26, 23:17, 16:16, 20:13)

П: Дозьер (23), Ледэй (21), Камински (12).

Ж: Эванс (25), Бирутис (11), Шмитс (9).

«Милан» (Италия) — «Барселона» (Испания) — 74:70 (23:12, 24:16, 10:21, 17:21)

М: Шилдс (23), Макгрудер (11), Пойтресс (10), Напьер (9).

Б: Веселы (28), Паркер (11), Эрнангомес (10), Калинич (9 + 10 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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