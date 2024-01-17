Глава совета тренеров Евролиги уверен, что российские клубы пора вернуть в турнир

Руководитель совета тренеров Евролиги Горан Шашич в интервью «СЭ» подчеркнул, что санкции против российского спорта вряд ли продлятся более трех лет.

— Подобный случай уже был в истории. В середине 1990-х Югославия была подвергнута спортивным санкциям сроком на три года (1992-1995). На мой взгляд, спортивные санкции в отношении вашей страны также будут длиться три года. Это мой прогноз. Опять же, я не политик. Я не нахожусь на уровне президента страны, чтобы иметь власть решать это. Но я думаю, что нам всем следует просто наблюдать за тем, что делает УЕФА. И как только мы увидим, что УЕФА действительно движется в направлении возвращения российских клубов и сборных, это вызовет эффект домино во всех видах спорта. Я надеюсь, что Евролига как частная компания станет одной из первых международных организаций, которая вновь включит российские команды в свой состав участников.

Для меня отличный пример в этом плане UFC. Это частная американская компания, которая не ввела санкции в отношении российских спортсменов, а с недавних пор и разрешила им выступать под своим флагом. И все спокойно это восприняли. Плюс не будем забывать о том, как в Евролиге выступали «Зенит», ЦСКА и УНИКС перед отстранением в сезоне-2021/22.

— Все три клуба были в зоне плей-офф.

— Да, и это говорит о силе, высоком уровне организации, отличном менеджменте. Напомню, что я представляю точку зрения тренеров, а мы в первую очередь думаем о спортивной составляющей. Поэтому нам важно найти способ вернуть российские клубы в Евролигу.

— Без России в Евролиге снизился уровень? Недавно об этом в своем интервью говорил Чави Паскуаль.

— Я полностью с ним согласен. Давайте порассуждаем об этом. Во-первых, выше мы сказали, что в сезоне-2021/22, вероятно, все три российских клуба попали бы в топ-8. Объективно на это были очень высокие шансы. Во-вторых, за 18 лет ЦСКА 17 раз участвовал в «Финале четырех». Такой стабильностью не может похвастаться ни один другой клуб Евролиги. Ни «Реал», ни «Барселона», ни греческие гранды. То есть мы потеряли постоянного претендента на победу в турнире. В-третьих, мы потеряли «Зенит», за которым стоит один из лучших тренеров Европы Чави Паскуаль и компания «Газпром». Я готов сделать прогноз, что когда «Зенит» вернется в Евролигу, то в течение двух лет они сыграют в «Финале четырех». В клубе работают очень амбициозные люди, которые сделают для этого все возможное. Есть еще УНИКС, который я очень уважаю. Знаю, сколько сил президент клуба Евгений Богачев вкладывает в строительство своей команды.