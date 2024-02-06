«Барселона» объявила о возвращении Рики Рубио

«Барселона» объявила о переходе разыгрывающего Рики Рубио.

33-летний испанец подписал контракт до конца сезона-2023/24. Каталонцы успели заявить игрока для участия в этом сезоне Евролиги.

Рубио выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 год. После чего играл за клубы НБА — «Миннесоту», «Юту», «Финикс» и «Кливленд».

За карьеру в североамериканской лиге Рубио провел 698 матчей и в среднем набирал 10,8 очка, 7,4 передачи, 4,1 подбора и 1,8 перехвата.