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6 февраля, 23:41

«Барселона» объявила о возвращении Рики Рубио

Руслан Минаев
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«Барселона» объявила о переходе разыгрывающего Рики Рубио.

33-летний испанец подписал контракт до конца сезона-2023/24. Каталонцы успели заявить игрока для участия в этом сезоне Евролиги.

Рубио выступал за «Барселону» с 2009 по 2011 год. После чего играл за клубы НБА — «Миннесоту», «Юту», «Финикс» и «Кливленд».

За карьеру в североамериканской лиге Рубио провел 698 матчей и в среднем набирал 10,8 очка, 7,4 передачи, 4,1 подбора и 1,8 перехвата.

Баскетбол
БК Барселона
Рики Рубио
Евролига
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