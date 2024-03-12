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Сегодня, 11:40

Источник: ФИБА и НБА обсуждают создание европейского клубного турнира

Руслан Минаев
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) и НБА обсуждают создание клубного турнира, сообщает Sportico.

По данным источника, организации собираются создать европейскую лигу НБА, которая будет конкурировать с Евролигой. В феврале представители североамериканской лиги сделали соответствующий запрос в инвестиционный банк, чтобы изучить варианты с проведением соревнований с участием лучших команд Европы и мира.

Отмечается, что потенциальный турнир позволит зарабатывать до 3 миллиардов долларов ежегодно.

На данный момент турниры в Европы проводятся под эгидой двух организаций: Евролиги и ФИБА. Действующим чемпионом Евролиги является «Реал», который выиграл 11-й титул в истории клуба.

Баскетбол
НБА
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