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«Барселона» переиграла «Жальгирис» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 12 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете победил «Виртус» (99:75), «Барселона» переиграла «Жальгирис» (91:73), «Партизан» обыграл «Маккаби» (88:79), «Баскония» выиграла у «Олимпиакоса» (80:69), АСВЕЛ дома проиграл «Альбе» (63:88).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 99:75 (26:15, 24:14, 23:25, 26:21)

Э: Томпсон (26), Брайант (21), Ларкин (11), Джонс (10 + 10 подборов).

В: Лундберг (14), Мики (12), Белинелли (10).

«Барселона» (Испания) — «Жальгирис» (Литва) — 91:73 (26:12, 18:25, 24:20, 23:16)

Б: Брисуэла (24), Паркер (18), Саторански (12).

Ж: Самнер (15), Эванс (14), Мэнек (10).

«Партизан» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 88:79 (11:29, 25:23, 31:15, 21:12)

П: Дозьер (23), Наннэлли (20), Кабокло (11).

М: Болдуин (19), Соркин (14), Блатт (9), Риверо (9).

«Баскония» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 80:69 (14:17, 19:15, 26:17, 21:20)

Б: Ховард (21), Монеке (13), Диес (11), Седекерскис (10).

О: Кэнан (19), Петрушев (14), Уильямс-Госс (12), Милутинов (12 + 14 подборов).

АСВЕЛ (Франция) — «Альба» (Германия) — 63:88 (20:19, 17:22, 13:21, 13:26)

А: Ли (12), Каюди (12), Луваву-Кабарро (9), Джексон (9).

Ал: Браун (13), Уэтзелл (13), Прочида (12), Тиманн (12).

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