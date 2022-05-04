«Неправомерно задержанная». США хотят обменять баскетболистку, пойманную в России с наркотиками

Слушание по делу двукратной олимпийской чемпионки намечено на 19 мая.

Государственный департамент США изменил статус титулованной баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в России. Теперь она «неправомерно задержанная» американка на территории другого государства. Это означает, что правительство США больше не будет ждать, пока дело Грайнер пройдет через российскую правовую систему, а намерено договориться о ее возвращении. В том числе посредством обмена.

Межведомственную группу по освобождению центровой УГМК возглавит специальный посланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс. По данным ESPN, также к делу привлечен бывший посол Соединенных штатов в ООН Билл Ричардсон. В конце апреля он участвовал в обмене российского летчика Константина Ярошенко на американского морпеха Тревора Рида. Та «сделка» стала сигналом, что, несмотря на трудные отношения между США и Россией, дипломатические каналы продолжают работать.

Читает Достоевского, не имеет жалоб

Одна из лучших баскетболисток мира Бриттни Грайнер (включена в официальный список 25 лучших игроков женской НБА) была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. «Проведенный таможенный досмотр перемещаемой гражданкой США ручной клади подтвердил наличие вейпов с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло)», — говорится в официальном заявлении Федеральной таможенной службы.

Спортсменке инкриминируют пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет). В середине марта Химкинский суд продлил арест Грайнер до 19 мая.

Член ОНК Московской области Екатерина Калугина, посетившая баскетболистку в изоляторе, рассказала, что Грайнер спокойно восприняла ситуацию, в которой она оказалась, и не имеет жалоб на условия содержания. В СИЗО баскетболистка читает Федора Достоевского и биографию участников группы Rolling Stones.

Бриттни Грайнер. БК УГМК

Действительно, до вчерашнего решения Госдеп США рекомендовал спортсменке и ее окружению вести себя сдержанно, не привлекать к себя дополнительного внимания, чтобы не стать более «ценным активом» для России. Но теперь эти «ограничения» были сняты. Отныне сторонники Грайнер могут привлекать к ее делу столько внимания, сколько они пожелают. Ведь дело передано в офис специального посланника, а ее новый статус называется «неправомерно задержанная». До минувших выходных ситуацией по Грайнер занималось консульство, которое отслеживает дела любого американца, задержанного за границей.

— Уже 75 дней наша подруга, товарищ по команде, сестра Бриттни Грайнер задержана в России, — написала в своих социальных сетях президент профсоюза игроков женской НБА Ннека Огвумике. — Ей пора вернуться домой. Узнав, что правительство США теперь определило, что Бриттни незаконно задержана, мы надеемся, что их усилия будут значительными, быстрыми и успешными.

Насколько сложно будет договориться?

Важно отметить, что официальных обвинений Грайнер пока не предъявлено. Ближайшее слушание по ее делу запланировано на 19 мая. Эксперты подчеркнули, что новый статус Грайнер не означает, что она считается заложником. Это другая юридическая квалификация.

Тем не менее команда Грайнер с оптимизмом смотрит на перспективы ее возвращения на родину после освобождения бывшего морского пехотинца США Тревора Рида, который содержался под стражей в России с 2019 года. Его обменяли на летчика Константина Ярошенко, просидевшего в американской тюрьме 12 лет. Обмен состоялся в Турции 28 апреля.

Обменом Рида на Ярошенко занимался бывший посол США в ООН Билл Ричардсон. Его же привлекут и к работе по возвращению Грайнер. Хотя пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки менее оптимистична. Она считает, что непростая история взаимоотношений между странами может повлиять на возможность вернуть баскетболистку домой в короткие сроки.

Бриттни Грайнер. БК УГМК

— Любые подобные обмены — это результат длинного переговорного процесса между странами, — отметил в разговоре с «СЭ» адвокат Константина Ярошенко Алексей Тарасов. — Они могут длиться годами.

К 31 году Грайнер дважды становилась олимпийской чемпионкой, четыре раза выигрывала женскую Евролигу в составе екатеринбургского УГМК (почти все игроки сборной США выступают в Европе из-за маленьких зарплат в женской НБА), побеждала в чемпионате женской НБА и NCAA, дважды была лучшей по результативности.

Грайнер — самая атлетичная баскетболистка в истории. До ее появления данки в женском баскетболе считались огромной редкостью. В женской НБА зафиксировано всего три данка за 25 полноценных сезонов. Грайнер выдала больше 20 данков за карьеру и давно переписала многие рекорды лиги на себя.