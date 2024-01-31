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«Реал» обыграл «Маккаби», «Бавария» победила «Басконию» в овертайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Реал» обыграл «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 106:101.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Уэйд Болдуин, набравший 28 очков.

В параллельных матчах «Бавария» победила «Басконию» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у АСВЕЛ, «Валенсия» уступила «Црвене Звезде», а «Олимпиакос» оказался сильнее «Альбы».

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 106:101 (29:18, 23:27, 28:28, 26:28)

Р: Муса (19), Пуарье (16 + 10 подборов), Хезоня (16)

М: Болдуин (28), Колсон (25), Уэбб (18)

«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 112:109 ОТ (25:19, 31:33, 26:24, 12:18, 18:15)

Бав: Ибака (21), Лучич (17), Харрис, Франсиско (оба — 13)

Бас: Ховард (27), Миллер-Макинтайр (20 + 15 передач), Костелло (18)

АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 73:83 (18:16, 24:23, 14:28, 17:16)

Ас: Скотт (26), Ли (18), Лайти (7)

Ф: Мотли (24), Уилбекин (17), Ноуа (11)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 82:64 (11:12, 28:18, 22:19, 21:15)

Ц: Неманья (27), Тоби (11), Гидрайтис (8)

В: Джонс (11), Инглис, Ройверс (оба — 10)

«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 101:87 (20:17, 25:31, 33:13, 23:26)

О: Канаан (31), Райт (15), Уильямс-Госс (14)

Ал: Маттиссек, Шнайдер (оба — 12), Браун (10)

БК Бавария
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Реал
Евролига
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