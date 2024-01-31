«Реал» обыграл «Маккаби», «Бавария» победила «Басконию» в овертайме
«Реал» обыграл «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 106:101.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Уэйд Болдуин, набравший 28 очков.
В параллельных матчах «Бавария» победила «Басконию» в овертайме, «Фенербахче» выиграл у АСВЕЛ, «Валенсия» уступила «Црвене Звезде», а «Олимпиакос» оказался сильнее «Альбы».
Евролига
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 106:101 (29:18, 23:27, 28:28, 26:28)
Р: Муса (19), Пуарье (16 + 10 подборов), Хезоня (16)
М: Болдуин (28), Колсон (25), Уэбб (18)
«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 112:109 ОТ (25:19, 31:33, 26:24, 12:18, 18:15)
Бав: Ибака (21), Лучич (17), Харрис, Франсиско (оба — 13)
Бас: Ховард (27), Миллер-Макинтайр (20 + 15 передач), Костелло (18)
АСВЕЛ (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 73:83 (18:16, 24:23, 14:28, 17:16)
Ас: Скотт (26), Ли (18), Лайти (7)
Ф: Мотли (24), Уилбекин (17), Ноуа (11)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Валенсия» (Испания) — 82:64 (11:12, 28:18, 22:19, 21:15)
Ц: Неманья (27), Тоби (11), Гидрайтис (8)
В: Джонс (11), Инглис, Ройверс (оба — 10)
«Олимпиакос» (Греция) — «Альба» (Германия) — 101:87 (20:17, 25:31, 33:13, 23:26)
О: Канаан (31), Райт (15), Уильямс-Госс (14)
Ал: Маттиссек, Шнайдер (оба — 12), Браун (10)