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«Реал» проиграл «Милану» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 8 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Милан» на своем паркете переиграл «Реал» (81:76), «Баскония» обыграла АСВЕЛ благодаря трипл-даблу разыгрывающего защитника Коди Миллера-Макинтайра, «Эфес» выиграл у «Маккаби» (105:91), «Валенсия» дома проиграла «Олимпиакосу» (65:78), «Бавария» вырвала победу у «Партизана» (79:78).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 105:91 (29:27, 21:24, 27:24, 28:16)

Э: Ларкин (22), Бобуа (20), Османи (13), Пляйсс (12).

М: Болдуин (26), Колсон (12), Кливленд (12), Риверо (11), Нибо (11).

«Баскония» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 94:80 (23:20, 29:19, 19:22, 23:19)

Б: Ховард (18), Костелло (14), Монеке (14), Маринкович (12), Миллер-Макинтайр (11 + 11 подборов + 20 передач).

А: Ловернь (16 + 10 подборов), Джексон (14), Яаков (11).

«Милан» (Италия) — «Реал» (Испания) — 81:76 (23:19, 25:10, 18:25, 15:22)

М: Шилдс (27), Миротич (23), Напьер (8), Ло (8).

Р: Муса (12), Хезоня (11), Дек (10).

«Валенсия» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 65:78 (19:21, 20:19, 9:20, 17:18)

В: Оджелей (19), Лопес-Аростеги (10), Йович (9).

О: Кэнан (16), Маккиссик (10), Райт (10), Питерс (9 + 11 подборов).

«Партизан» (Сербия) — «Бавария» (Германия) — 78:79 (23:26, 22:15, 18:18, 15:20)

П: Пантер (22), Камински (14), Дозьер (10), Наннэлли (10).

Б: Франсиско (20), Ибака (14), Эдвардс (12), Бранкович (11).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Бавария
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК Реал
БК Валенсия
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