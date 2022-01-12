«Зенит» вернулся к полноценным тренировкам после вспышки COVID-19. Подробности от босса команды

Александр Церковный — о работе по переносу отложенных матчей, привитых баскетболистах и американских защитниках.

«Зенит» пропустил три тура Евролиги подряд. С конца декабря в команде из Санкт-Петербурга правил коронавирус, поэтому собрать восемь здоровых человек на матчи с «Миланом», АСВЕЛом и «Црвеной Звездой» не получилось. Во вторник команда вернулась к тренировочному процессу и готовится к игре с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ (17 января). Об этом «СЭ» рассказал генеральный директор клуба Александр Церковный.

В команде есть игроки, которые будут прививаться в ближайшее время

— Какая сейчас ситуация с заболевшими в команде? Их болезнь проходит бессимптомно или есть какие-то осложнения?

— Мы вынуждены были сделать паузу не только в игровом, но и в тренировочном процессе, но уже 11 января команда возобновила тренировки. У большей части тренеров, игроков и персонала основной команды никаких симптомов нет, и мы руководствуемся только наличием положительных тестов.

— Сколько человек принимало участие в тренировке основы во вторник?

— В тренировке принимали участие шесть игроков, сегодня к ним добавились те, кто успешно прошел медицинское обследование. Завтра также ожидаем пополнения тех, кого допустят доктора.

— Тренерский штаб полностью в строю или кто-то тоже попал на карантин?

— Главный тренер Чави Паскуаль руководит тренировочным процессом без одного из ассистентов.

— Как отнеслись к словам наставника «Барселоны» Шарунаса Ясикявичюса, который считает, что истерия вокруг коронавируса перешла все границы: «Десять лет назад, подцепив какой-нибудь вирус, мы просто выпивали пару чашек горячего чая и шли на работу»?

— По поводу данной ситуации существует очень много различных мнений, и в каждом есть своя правда. Считаю, что наша задача, в первую очередь, находить своевременные и правильные решения в текущем моменте.

— Большинство игроков в команде привито?

— Да. Есть те, кто будет вакцинироваться в ближайшее время.

Через два-три дня Напьер приступит к тренировкам в основной группе

— Игра с «Олимпиакосом» стала для «Зенита» уже третьим отмененным матчем подряд. Есть понимание, как встроить их в плотный календарь?

— Задача крайне сложная. Мы уже начали прорабатывать возможные варианты в плотном контакте с Евролигой и с нашими домашними аренами. Надеемся в самое ближайшее время официально проинформировать о новых датах перенесенных игр.

— Как проходит адаптация новичка команды Тайсона Картера в «Зените»?

— Учитывая ситуацию, у него пока что не было возможности увидеть команду в полном составе и принять участие в полноценной тренировке. С адаптацией у Тайсона никаких проблем нет, кроме того, что ему нужно привыкнуть к суровым условия русской зимы.

— Существует вероятность, что вы заявите его в Единую лигу ВТБ?

— Все возможно и будет зависеть от ситуации в команде.

— Шабазз Напьер вернулся из США и сказал, что практически готов играть. Это так?

— Мы ждем, что через два-три дня он приступит к тренировкам в основной группе, и станет понятно, когда мы его увидим в игре.

— Почему решили отпустить Андрея Топтунова в аренду в клуб Суперлиги-1?