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Сегодня, 11:23

Защитник «Партизана» Аврамович выбыл на несколько месяцев из-за перелома ноги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Атакующий защитник «Партизана» и сборной Сербии Алекса Аврамович выбыл на несколько месяцев из-за перелома ноги. Он пропустит как минимум 2 месяца.

29-летний баскетболист получил травму 7 декабря во время матча Евролиги с «Миланом» (82:69). Аврамович сломал левую ногу, неудачно наступив на паркет.

Серб в текущем сезоне сыграл за «Партизан» 9 матчей в Адриатической лиге, набирая в среднем 10,9 очка, делая 2,0 подбора и 2,9 передачи.

БК Партизан
Евролига
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