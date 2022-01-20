УНИКС взял уверенный реванш у «Барселоны». Джон Браун влюбляет в баскетбол

Семь перехватов американского форварда делают разницу.

Евролига. Регулярный сезон. 22-й тур

УНИКС — «Барселона» — 70:64 (17:14, 14:21, 23:13, 16:16)

УНИКС: Л. Браун (22 + 9 передач), Браун (20 + 7 перехватов), Хезоня (11 + 11 подборов).

«Барселона»: Хиггинс (17), Дэвис (16).

«Баскет-холл». 5251 зрителей.

Реваншистские настроения

В конце прошлого года УНИКС был очень близок к тому, чтобы впервые в своей истории обыграть «Барселону». Казанцы идеально провели первые три четверти, получили преимущество «+20», но в заключительные минуты позволили сопернику сделать мощный рывок. За 15 секунд до конца преимущество российского клуба сократилось до трех очков, а вот дальше случился эпизод, который обсуждают до сих пор. Увидеть в движении Тони Джекери фол на Николе Миротиче, а тем более при реализации дальней попытки, — это надо было постараться. Трио арбитров из Эстонии, Франции и Словении, видимо, решило сделать хозяевам рождественский подарок, позволив им таким образом сравнять счет. В овертайме «Барселона» дожала соперника (111:109) и сохранила ноль в графе домашних поражений.

Спустя месяц УНИКСу выпал хороший шанс отыграться. Почти заполненные трибуны «Баскет-холла», отсутствие у «Барсы» сдавшего положительный тест на коронавирус Миротича и сумасшедшая уверенность своего наставника. Перед матчем Велимир Перасович заявил, что парни смогут одержать очередную победу.

И у них это получилось. У «Барсы» в огне был только Кори Хиггинс. Экс-защитник ЦСКА забивал очень сложные мячи, что позволяло гостям оставаться в игре в первой половине. УНИКС же подводили потери — всего 18 за игру. Это можно объяснить отсутствием игровой практики. Из-за вспышки ковида Хезоня и компания последний раз играли в Евролиге 30 декабря. После этого команда ушла на карантин, а последнюю неделю перед матчем с «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ долгое время тренировались вшестером.

Безусловно, после такого простоя какие-то игровые связи теряются, но вот желания бороться УНИКСу в этом сезоне не занимать. А человека, который олицетворяет эту борьбу, зовут Джон Браун. Когда два года назад американца брали из итальянского «Бриндизи», болельщики казанцев возмущались. Мол, даже «Автодор» подписывает игрока сборной Хорватии Желько Шакича, а мы даем контракты ноунеймам.

Сумасшедшая защита

Однако Браун не только не разочаровал, но и стал ментальным лидером одной из сильнейших команд России (респект спортивному директору казанцев Клаудио Колдебелле, поверившему в парня). В прошлом году Джон, который до университета играл в американский футбол, вывел казанцев в финал Еврокубка, а в этом делает все, чтобы казанцы вышли в плей-офф Евролиги (это позволит сохранить прописку в главном турнире континента на следующий год).

Джон — лидер регулярного сезона по перехватам. По три за игру! В матче же с «Барсой» Браун сделал семь перехватов. Это фантастический показатель. Во второй половине болельщики скандировали имя форварда, а УНИКС постепенно отрывался от конкурента. Большой вклад в победу внес и основной разыгрывающий Лоренцо Браун. 29 баллов за эффективность действий против «Барселоны» — это подвиг. Хезоня допустил семь потерь и порой не был похож сам на себя. Видимо, это последствия коронавируса. С другой стороны, Марио оформил дабл-дабл и был хладнокровен в концовке.

В итоге УНИКС забрал очень важную победу и продолжает укрепляться в зоне плей-офф. С каждым матчем слова Перасовича о задаче выйти в «Финал четырех» набирают вес.