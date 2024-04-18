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Сегодня, 14:54

Тренер ЦСКА Пистиолис заявил, что российский баскетбол не удалось уничтожить

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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о том, что армейский клуб не выступает в Евролиге.
«Меня не волнует, что ЦСКА не играет в Евролиге. Я впечатлен тем, что происходит в Единой лиге ВТБ.Несмотря на сложности, турнир сохранил высокий уровень. Многие думали, что российский баскетбол будет уничтожен и это будет конец Единой лиги, но этого не случилось», — приводит слова Пистиолиса ТАСС.
Российские клубы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
Пистиолис возглавил ЦСКА 15 апреля. На посту главного тренера он заменил Эмила Райковича. В первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ армейцы сыграют с «Енисеем».
Источник: ТАСС
Баскетбол
БК ЦСКА
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