«Реал» на выезде обыграл «Олимпиакос»

Во вторник, 5 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» дома выиграл у «Панатинаикоса» (71:68), «Альба» победила «Жальгирис» (64:62), «Реал» на выезде переиграл «Олимпиакос» (77:71), «Партизан» в овертайме вырвал победу у «Монако» (89:85 ОТ), «Бавария» оказалась сильнее «Милана» (91:84 ОТ).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 71:68 (23:15, 14:16, 13:21, 21:16)

Э: Джонс (21 + 13 подборов), Ларкин (20).

П: Нанн (13), Лессор (13), Грант (12).

«Альба» (Германия) — «Жальгирис» (Литва) — 64:62 (13:20, 12:8, 14:17, 25:17)

А: Тиманн (16), Уэтзелл (9), Маттиссек (8), Прочида (8).

Ж: Гедрайтис (15), Димша (11), Эванс (8), Улановас (8).

«Олимпиакос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 71:77 (19:23, 17:14, 21:24, 14:16)

О: Уолкап (17), Фалль (10), Ларендзакис (9).

Р: Муса (23), Хезоня (18 + 10 подборов), Тавареш (11).

«Партизан» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 89:85 ОТ (16:13, 16:22, 19:16, 21:21, 17:13)

П: Пантер (25), Наннэлли (23), Дозьер (15), Кабокло (13).

М: Мотеюнас (23), Джеймс (16), Браун (10), Диалло (10).

«Бавария» (Германия) — «Милан» (Италия) — 91:84 ОТ (22:25, 22:14, 11:13, 21:24, 15:8)

Б: Эдвардс (32), Ибака (20 + 12 подборов), Уайлер-Бэбб (14), Франсиско (11).

М: Шилдс (26), Мелли (10), Холл (10), Фойгтманн (10).