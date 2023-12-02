«Барселона» переиграла АСВЕЛ в Евролиге
В пятницу, 1 декабря, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Эфес» (Турция) — 97:83 (22:21, 21:28, 29:21, 25:13)
Ц: Недович (23), Митрович (19), дос Сантос (15), Боломбой (13).
Э: Ларкин (21), Клайберн (17), Бобуа (13).
«Валенсия» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 84:98 (21:20, 31:24, 18:23, 14:31)
В: Джонс (13), Оджелей (13), Дэвис (13).
Б: Ховард (24), Маринкович (13), Монеке (11).
«Барселона» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 101:92 (28:24, 22:23, 28:24, 23:21)
Б: Лапровиттола (28), Веселы (14), Паркер (13), Саторански (12), Эрнангомес (12).
А: Луваву-Кабарро (20), Ловернь (17), Де Коло (16), Скотт (15), Фалль (15).
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