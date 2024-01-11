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Сегодня, 01:07

«Барселона» обыграла «Олимпиакос» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 10 января, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Барселона» на своем паркете переиграла «Олимпиакос» (86:78), «Маккаби» одержал победу над «Виртусом» (95:78).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 86:78 (27:20, 17:21, 31:22, 11:15)

Б: Паркер (21), Эрнангомес (16),Саторански (13), Калинич (13), Веселы (8).

О: Питерс (22), Уильямс-Госс (12), Кэнан (8), Уолкап (8), Фалль (8).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Виртус Б» (Италия) — 95:78 (18:21, 28:24, 24:15, 25:18)

М: Болдуин (22), ДиБартоломео (16), Колсон (14), Соркин (13).

В: Белинелли (24), Кординье (13), Шенгелия (9).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
Баскетбол
БК Барселона
БК Виртус
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Олимпиакос (Пирей)
Евролига
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