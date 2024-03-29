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ЦСКА поблагодарил «Партизан», «Олимпиакос» и «Маккаби» за поддержку после теракта в Подмосковье

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минута молчания перед матчем между «Партизаном» и «Олимпиакосом».
Фото Скриншот видео

ЦСКА поблагодарил клубы Евролиги за проведение минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Перед матчем между «Партизаном» и «Олимпиакосом» (69:74) 28 марта состоялась минута молчания. Кроме того, сербские болельщики поддерживали Россию в ходе игры и после завершения матча.

«Братский «Партизан», друзья из «Олимпиакоса» и «Маккаби», спасибо вам от лица всех москвичей и россиян. Для нас очень важно, что в мире, полном хаоса, есть люди, для которых нет чужого горя. Давайте молиться, чтобы ничего подобного никогда не случилось», — говорится в заявлении пресс-службы армейцев.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 143 человека. Басманный суд Москвы арестовал несколько человек, обвиняемых в теракте.

Баскетбол
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Партизан
БК ЦСКА
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