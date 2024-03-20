«Реал» на выезде переиграл «Альбу» в Евролиге

Во вторник, 19 марта, состоялись пять матчей в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете обыграл «Олимпиакос» (85:72), «Жальгирис» выиграл у «Виртуса» (96:81), «Альба» потерпела поражение от «Реала» (79:86), «Маккаби» переиграл АСВЕЛ (98:90), «Партизан» одержал победу над «Басконией» (87:83).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:72 (26:21, 22:16, 18:24, 19:11)

Э: Ларкин (15), Клайберн (14), Уиллис (13), Бобуа (11).

О: Питерс (19), Фалль (14), Папаниколау (12), Кэнан (11).

«Жальгирис» (Литва) — «Виртус Б» (Италия) — 96:81 (22:22, 21:27, 25:14, 28:18)

Ж: Самнер (16), Эванс (14), Хэйс (13), Гедрайтис (12), Бирутис (12).

В: Шенгелия (19), Ломажс (15), Абасс (12).

«Альба» (Германия) — «Реал» (Испания) — 79:86 (26:16, 14:20, 17:22, 22:28)

А: Томас (16), Тиманн (14), Херманнссон (13), Олинде (11).

Р: Хезоня (22), Ябуселе (17), Кампаццо (14).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 98:90 (23:21, 24:28, 19:20, 32:21)

М: Болдуин (30 + 10 передач), Колсон (23), Нибо (18 + 10 подборов), ДиБартоломео (11).

А: Де Коло (18), Ли (17), Фалль (17 + 12 подборов), Томас (11).

«Партизан» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 87:83 (23:16, 21:26, 25:18, 18:23)

П: Камински (20), Пантер (18), Кабокло (18 + 13 подборов).

Б: Ховард (26), Костелло (13), Монеке (13), Маринкович (11).