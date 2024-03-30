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Форвард «Фенербахче» Хэйс-Дэвис побил рекорд результативности Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фенербахче» разгромил «Альбу» (103:68) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал форвард турецкой команды Найджел Хэйс-Дэвис, который набрал 50 очков.

29-летний американец побил рекорд Евролиги по набранным очкам в одном матче. Он превзошел результат Шейна Ларкина, который ранее набирал в одной игре 49 очков.

«Перед матчем я написал друзьям, что предчувствую игру в стиле Деджонте Мюррэя», — отметил Хэйс-Дэвис.

Баскетбол
БК Фенербахче
Евролига
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