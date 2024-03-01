«Реал» проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге

В четверг, 29 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» на своем паркете проиграла «Маккаби» (71:106), «Партизан» выиграл у «Эфеса» (100:90), «Виртус» обыграл «Валенсию» (87:74), а «Реал» дома потерпел поражение от «Панатинаикоса» (86:97).

Несмотря на два поражения подряд «Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице с результатом 18-8. «Барселона» идет на второй строчке (18-8), а «Панатинаикос» занимает третье место (17-10).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 71:106 (15:27, 23:30, 18:30, 15:19)

А: Тиманн (14), Браун (11), Уэтзелл (8), Маттиссек (8).

М: Уэбб (17), Болдуин (16), Нибо (15), Колсон (14), Браун (10).

«Партизан» (Сербия) — «Эфес» (Турция) — 100:90 (17:20, 26:20, 21:19, 36:31)

П: Аврамович (30), Ледэй (21), Пантер (16), Анджушич (15).

Э: Клайберн (17), Пляйсс (13), Ларкин (11), Джонс (10).

«Виртус Б» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 87:74 (18:20, 26:12, 21:25, 22:17)

Вир: Белинелли (16), Мики (14), Кординье (12), Лундберг (11).

Вал: Джонс (20), Дэвис (9), Оджелей (9).

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 86:97 (24:18, 12:27, 25:22, 25:30)

Р: Ябуселе (18), Муса (16), Козюр (13), Хезоня (12).

П: Лессор (26), Нанн (17), Слукас (16).