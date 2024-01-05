В Госдуме назвали важным жестом баннер сербских болельщиков в поддержку Белгорода

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» баннер сербских болельщиков на матче баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» — «Партизан» (88:72) в поддержку Белгорода. Они растянули на трибунах плакат со словами «Белгород, мы с тобой».

«Сербия по-дружески, даже по-братски, относится к нам. Российские и сербские болельщики традиционно относятся друг к другу с пониманием и одобрением. Очень важно, чтобы в сложные времена близкие друзья нас поддерживали. Нам, России, она [поддержка] очень нужна сейчас. Никакой политики здесь нет. Это проявление дружеских отношений через поддержку, пусть это баннер на спортивном мероприятии, но это очень важно. У нас есть друзья в Европе, но открыто заявить о поддержке не каждый может», — сказал Свищев «СЭ».

Накануне Нового года ВСУ обстреляли Белгород. В результате атаки 24 человека погибло, а также пострадали более 100 человек.