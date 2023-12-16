«Милан» победил «Барселону», «Олимпиакос» уступил «Валенсии»
«Милан» обыграл «Барселону» на выезде в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 90:86.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девон Холл.
В параллельной встрече «Олимпиакос» уступил «Валенсии» — 56:63.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 86:90 (19:29, 21:22, 19:17, 27:22)
Б: Калинич (17), Лапровиттола (16), Веселы (14)
М: Холл (21), Шилдс (19), Мелли (16)
«Олимпиакос» (Греция) — «Валенсия» (Испания) — 56:63 (15:14, 11:21, 12:12, 18:16)
О: Уолкап (13), Папаниколау (11), Канаан (8)
В: Джонс, Йович (оба — 12), Инглис (10)
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