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«Милан» победил «Барселону», «Олимпиакос» уступил «Валенсии»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Милан» обыграл «Барселону» на выезде в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 90:86.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Девон Холл.

В параллельной встрече «Олимпиакос» уступил «Валенсии» — 56:63.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия) — 86:90 (19:29, 21:22, 19:17, 27:22)

Б: Калинич (17), Лапровиттола (16), Веселы (14)

М: Холл (21), Шилдс (19), Мелли (16)

«Олимпиакос» (Греция) — «Валенсия» (Испания) — 56:63 (15:14, 11:21, 12:12, 18:16)

О: Уолкап (13), Папаниколау (11), Канаан (8)

В: Джонс, Йович (оба — 12), Инглис (10)

БК Барселона
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Валенсия
Евролига
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