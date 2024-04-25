«Барселона» проиграла «Олимпиакосу» в первом матче 1/4 финала Евролиги
В среду, 24 апреля, состоялись первые матчи плей-офф Евролиги.
«Фенербахче» на выезде выиграл у «Монако» и вышел вперед в серии до трех побед, а «Барселона» на своем паркете проиграла «Олимпиакосу».
Евролига
1/4 финала
Первые матчи
«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:95 ОТ (26:15, 20:22, 15:23, 20:21, 10:14)
М: Окобо (19), Джеймс (16), Лойд (16), Мотеюнас (12).
Ф: Хэйс (19), Калатес (17), Сестина (16), Дорси (13), Гудурич (11).
Счет в серии: 0-1.
«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 75:77 (18:19, 17:25, 19:17, 21:16)
Б: Паркер (13), Эрнангомес (13), Абринес (11), Рубио (10).
О: Уильямс-Госс (15), Кэнан (14), Петрушев (12), Фалль (11).
Счет в серии: 0-1.
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