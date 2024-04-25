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«Барселона» проиграла «Олимпиакосу» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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В среду, 24 апреля, состоялись первые матчи плей-офф Евролиги.

«Фенербахче» на выезде выиграл у «Монако» и вышел вперед в серии до трех побед, а «Барселона» на своем паркете проиграла «Олимпиакосу».

Евролига

1/4 финала

Первые матчи

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 91:95 ОТ (26:15, 20:22, 15:23, 20:21, 10:14)

М: Окобо (19), Джеймс (16), Лойд (16), Мотеюнас (12).

Ф: Хэйс (19), Калатес (17), Сестина (16), Дорси (13), Гудурич (11).

Счет в серии: 0-1.

«Барселона» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 75:77 (18:19, 17:25, 19:17, 21:16)

Б: Паркер (13), Эрнангомес (13), Абринес (11), Рубио (10).

О: Уильямс-Госс (15), Кэнан (14), Петрушев (12), Фалль (11).

Счет в серии: 0-1.

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