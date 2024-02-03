«Барселона» на выезде обыграла «Црвену Звезду»
В пятницу, 2 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 79:73 (15:15, 19:28, 30:7, 15:23)
Э: Ларкин (19), Пляйсс (17), Уиллис (9), Томпсон (9), Брайант (9).
М: Шилдс (17), Фойгтманн (16), Макгрудер (16).
«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:68 (25:25, 19:13, 20:18, 16:12)
Ж: Эванс (24), Бирутис (12), Улановас (10), Шмитс (10).
П: Нанн (26), Григонис (15), Лессор (14).
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 76:85 (17:18, 15:27, 19:19, 25:21)
Ц: Недович (21), дос Сантос (13), Боломбой (12 + 10 подборов).
Б: Брисуэла (20), Веселы (16), Лапровиттола (12), Паркер (9), Йокубайтис (9).
«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 76:69 (21:25, 15:19, 19:17, 21:8)
М: Окобо (14), Джеймс (13), Браун (11), Мотеюнас (9).
Ф: Уилбекин (11), Калатес (10), Мотли (10), Шанлы (9).
«Виртус Б» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 88:84 (19:19, 16:12, 27:27, 26:26)
В: Белинелли (18), Лундберг (9), Шенгелия (8).
П: Пантер (17), Аврамович (14), Дозьер (8).