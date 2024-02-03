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Сегодня, 00:43

«Барселона» на выезде обыграла «Црвену Звезду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 2 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Милан» (Италия) — 79:73 (15:15, 19:28, 30:7, 15:23)

Э: Ларкин (19), Пляйсс (17), Уиллис (9), Томпсон (9), Брайант (9).

М: Шилдс (17), Фойгтманн (16), Макгрудер (16).

«Жальгирис» (Литва) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:68 (25:25, 19:13, 20:18, 16:12)

Ж: Эванс (24), Бирутис (12), Улановас (10), Шмитс (10).

П: Нанн (26), Григонис (15), Лессор (14).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 76:85 (17:18, 15:27, 19:19, 25:21)

Ц: Недович (21), дос Сантос (13), Боломбой (12 + 10 подборов).

Б: Брисуэла (20), Веселы (16), Лапровиттола (12), Паркер (9), Йокубайтис (9).

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 76:69 (21:25, 15:19, 19:17, 21:8)

М: Окобо (14), Джеймс (13), Браун (11), Мотеюнас (9).

Ф: Уилбекин (11), Калатес (10), Мотли (10), Шанлы (9).

«Виртус Б» (Италия) — «Партизан» (Сербия) — 88:84 (19:19, 16:12, 27:27, 26:26)

В: Белинелли (18), Лундберг (9), Шенгелия (8).

П: Пантер (17), Аврамович (14), Дозьер (8).

Баскетбол
БК Анадолу Эфес
БК Барселона
БК Виртус
БК Жальгирис
БК Милан
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Фенербахче
БК Црвена Звезда
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