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Сегодня, 16:00

ЦСКА без Евролиги сделает ставку на российских баскетболистов

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Алексей Швед будет зажигать в ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Армейцы после поражения от «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Никола Милутинов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Теперь в армейском клубе зажигать будет не только Швед.

На этой неделе ЦСКА официально представил нового главного тренера — 43-летнего Эмила Райковича. Македонский специалист рассказал, что является сторонником использования широкой ротации («надо всегда поддерживать высокий темп»), отметил, что с детства следил за московским клубом («Александр Гомельский — моя ролевая модель»), а также заявил, что в его штабе будут исключительно российские специалисты. Впрочем, главная мысль о будущем гегемона российского баскетбола прозвучала не от нового рулевого, а от президента армейцев Андрея Ватутина. Вынужденно оставшись без Евролиги, клуб меняет (временно?) стратегию развития. Вместо ставки на дорогостоящих легионеров, которые все эти годы стабильно выводили команду в «Финал четырех», ЦСКА доверится российским игрокам.

Новая роль для россиян

Ватутин дважды подчеркнул, что сезон без Евролиги — это возможность рискнуть. А с Райковичем есть договоренность, что он даст возможность молодым россиянам, в том числе воспитанникам клуба, более значимые роли.

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«Всем нам — болельщикам, клубу и журналистам — предстоит оторваться от инерционного плато стабильности, — сказал президент ЦСКА. — Оторваться от своих привычек и оценивать ситуацию иначе. Обыграть «Зенит» и вернуть титул чемпиона Лиги ВТБ в Москву — амбициозная задача, но слишком узкая. Мы бы хотели мыслить развернуто. Надо жить не сегодняшним днем, а подумать о том, что можно сделать для будущего ЦСКА. Ситуация, в которой мы оказались без Евролиги, позволяет рисковать, экспериментировать и сместить акцент на собственные кадры. Это не обозначает, что в команде будет 12 русских, но роль и игровое время местных игроков обязательно возрастет. Мы постараемся сделать хороший задел для будущего ЦСКА, воспитывать молодежь и стараться дать результат. Он обязательно придет, но в рамках новой концепции. В этом плане мы единомышленники с Райковичем. Оба понимаем, что это возможность, которой грех не воспользоваться».

Армейцы после поражения от "Зенита". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Армейцы после поражения от «Зенита».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Фигура первого новобранца этого лета — 20-летнего защитника Самсона Руженцева — только подтверждает слова президента. Пять лет москвич развивался в системе американского баскетбола, а в сезоне-2021/22 присоединился к сербскому клубу «Мега». В своем первом сезоне в профи Руженцев провел 21 матч в Адриатической лиге, набирал в среднем 6,8 очка при 50% попадания трехочковых, делал три подбора за 14,8 минуты на паркете. Достойный показатель. Агент Руженцева (он же совладелец «Меги») Мишко Разнатович уверен, что в итоге россиянин окажется в НБА (в этом году примет участие в драфте), но ближайшие планы защитника связаны с ЦСКА.

Велика вероятность, что свой шанс получит и Антон Карданахишвили. Сезон-2021/22 разыгрывающий сборной России провел в аренде в «Нижнем Новгороде», но не смог закрепиться в ротации Зорана Лукича. Зато приобрел бесценный опыт игры в Единой лиге. Также к основе наверняка будут подтягивать Александра Евсеева и Владимира Карпенко. Возможно, кого-то еще.

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Райкович дал понять, что в ближайшие дни намерен встретиться с наставником ЦСКА-2 Предрагом Бадняревичем, чтобы обсудить взаимодействие между основой и молодежной командой. В предстоящем сезоне оно будет плотным.

«Очень важно, чтобы у меня было отличное взаимодействие со всей структурой младших команд, — поведал Райкович. — Я бы хотел обрисовать своего рода рамки того, что будет общее в тактике основной команды и молодежных. Чтобы игроки, которые приходили из ЦСКА-2 или «ЦСКА-Юниор», без проблем встраивались в систему основы».

Никола Милутинов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Никола Милутинов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Надежда на сохранение Милутинова

На данный момент в ростере основной команды значится шесть игроков — из них два легионера. Каспер Уэйр продлил контракт на два года, Никола Милутинов имеет действующий контракт, но клубы Евролиги хотят переманить элитного центрового. Впрочем, сам серб склоняется к тому, чтобы остаться в ЦСКА на сезон-2022/23. 27-летнему бигмену комфортно в Москве (у него пока нет семьи, а для холостяков российская столица подходит идеально). Плюс переход в другой европейский клуб заметно отразится на его зарплате. С учетом выплаты компенсации армейцам она может снизиться на треть. Сейчас Милутинов получает более 2,5 миллиона долларов.

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Из россиян действующие контракты помимо Руженцева есть у Алексея Шведа (клуб активировал опцию на сезон-2022/23), Семена Антонова (2022/23, 2023/24) и Ивана Ухова (2022/23, опция на 2023/24). Возможность пролонгировать сотрудничество есть и в соглашениях Никиты Курбанова и Александра Хоменко. Мало сомнений, что боссы ЦСКА сохранят этих баскетболистов. Возможно, команду пополнят еще несколько россиян уровня сборной России. Сейчас в статусе свободных агентов пребывают, например, Артем Комолов и Михаил Кулагин. Кулагин-младший выигрывал Евролигу в составе москвичей, а Комолов в 2009 году успел поиграть за ДЮБЛ армейцев.

Что касается новых легионеров (если они будут), то их имена ЦСКА объявит не раньше августа-сентября. У этого две причины. Во-первых, бюджет клуба на следующий сезон пока не подтвержден. Во-вторых, элитные баскетболисты выслушают варианты от команд Евролиги, и только в случае если у них не получится найти новый клуб в этом турнире, обратят внимание на ЦСКА. Как правильно сказал Ватутин, пора привыкать к новой реальности.

БК Зенит
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
Эмил Райкович
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