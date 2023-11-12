«Он динозавр. Наезд на Пангоса — высший уровень газлайтинга». Звезды Евролиги против Мессины

Экс-тренер ЦСКА публично раскритиковал своего разыгрывающего. Коллеги Кевина считают, что Этторе перешел черту.

Неспокойно в миланском королевстве экс-наставника ЦСКА Этторе Мессины. Летом клуб Джорджо Армани здорово поработал на трансферном рынке, заполучив в свои ряды Николу Миротича, Алекса Пойтресса и Мандо Ло, а также сохранив большинство лидеров (Шэвон Шилдс, Билли Бэрон, Кайл Хайнс, Николо Мелли). Остался в Италии и экс-разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос, который провел довольно слабый для своего уровня прошлый сезон. Канадец отдавал всего 3,4 передачи в среднем за игру в Евролиге, а «Милан» не смог выйти в плей-офф (12-е место). Также подопечные Мессины проиграли «Виртусу» в Суперкубке Италии, но все же смогли защитить титул чемпионов страны в седьмом матче с клубом из Болоньи. Летом волевым решением руководства Этторе остался у руля команды, получив солидное подкрепление в лице самого статусного баскетболиста Европы. Однако уже в ноябре стало понятно, что, похоже, это была ошибка.

Деньги или ложь

В чемпионате страны «Милан» стартовал с четырех побед в шести матчах, и сейчас не входит в топ-3. В Евролиге дела обстоят еще хуже: всего две выигранные встречи в семи турах. Итальянцы во главе с Миротичем идут на 14-м месте из 18-ти. Объясняя столь плачевные результаты команды, от которой ждут выхода в «Финал четырех», Мессина нашел козла отпущения. Им стал Кевин Пангос, который вошел в топ-15 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги (заработает 2 миллиона долларов за сезон-2023/24 по версии Eurohoops).

«Этот водитель не подходит нашей машине. Пангос не тот человек, который сможет заставить эту команду играть. Его подписание было ошибкой», — рассказал Мессина, отстранивший канадца от двух последних матчей команды (поражение от «Монако» и победа над «Валенсией»).

Этторе Мессина. Фото Global Look Press

При этом Мессина отметил, что хотел видеть на позиции первого номера другого экс-игрока «Зенита» Шабазза Напьера. Американец провел прошлый сезон в «Милане», став лидером команды по результативности, но летом решил сменить клуб, подписав контракт с «Црвеной Звездой».

«В прошлом сезоне с Напьером нам удалось исправить ситуацию в сезоне и выиграть чемпионат Италии, — заявил Мессина. — Однако этим летом, после того как Напьер сказал, что хочет остаться, он еще больше увеличил свои запросы. Мы предлагали ему втрое больше того, что он зарабатывал. Мы не смогли дать больше».

Сам Шабазз опроверг слова тренера. «Ваша команда начала сезон не так, как вам хотелось бы, и мне тоже, но хватит использовать меня в качестве причины. Мне хватает своих проблем, но я рад, что я в «Црвене Звезде», и я стану лучше. Перестаньте лгать болельщикам, чтобы решить свои проблемы», — сказал Напьер в интервью Basketnews.

Зеркало и доверие

Еще жестче по тренеру прошелся Майк Джеймс, контракт которого Мессина не стал продлевать, когда возглавил «Милан» в 2019 года (у клуба была опция на сезон-2019/20, но Этторе отказался от лучшего на тот момент снайпера Евролиги). Летом 2019-го американский защитник оказался в ЦСКА, о чем в московском клубе впоследствии очень пожалели.

«Он винит во всех бедах Пангоса. Разыгрывающего, который входил в символическую сборную Евролиги и показывал высокий уровень игры, через несколько матчей после начала сезона, не глядя на себя и не признавая, что вы собрали ужасный состав. Это высший уровень газлайтинга (форма психологического насилия, совершаемое с целью выставить жертву «дефективной», ненормальной, либо заставить её саму мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности, — «СЭ»), который я когда-либо видел. Этторе — динозавр. Он не в теме. Им нужно перестроиться, посмотреть на себя и начать развиваться, иначе это будет продолжаться. Победа в Евролиге, когда Кайл Хайнс еще учился в колледже, не означает, что ты можешь выиграть этот турнир сейчас», — написал Джеймс.

Кевин Пангос. Фото Global Look Press

В последний раз Мессина выигрывал Евролигу в 2008 году с ЦСКА. Всего у него четыре победы в этом турнире (1998, 2001, 2006, 2008). За четыре сезона в «Милане» легендарный тренер лишь раз выводил команду в «Финал четырех» (сезон-2019/20 не был доигран из-за пандемии коронавируса). Хотя клуб знаменитого кутюрье входит в топ-3 европейских клубов с наибольшим бюджетом.

И сейчас такой провал на старте после подписания Миротича. Кстати, сам Никола пока лучший снайпер турнира (20,3 очка в среднем за игру), а также имеет второй показатель по подборам (7,6). Неплохая статистика и у Шилдса (14,6 очка и 3,3 передачи), но остальные лидеры «Милана» пока буксуют в системе Мессины.

Сам тренер признался, что на днях подумывал об уходе со своего поста. «У меня была встреча с Джорджо Армани и Лео Делл'Орко (владелец и президент клуба, — «СЭ»), чтобы спросить, хотят ли они, чтобы я ушел в отставку, учитывая результаты. Господин Армани ответил мне: «Иди и продолжай работу». Господин Дель'Орко сказал: «Давай снова начнем побеждать». Я очень благодарен им и не хочу разочаровывать», — подчеркнул Мессина после победного матча с «Валенсией».