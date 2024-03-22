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«Реал» на выезде обыграл «Партизан» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 21 марта, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» переиграл «Альбу» (85:84), «Жальгирис» обыграл «Басконию» (94:76), «Олимпиакос» выиграл у АСВЕЛ (80:64), «Партизан» дома проиграл «Реалу» (76:88).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Альба» (Германия) — 85:84 (23:23, 30:17, 12:27, 20:17)

Э: Брайант (24), Клайберн (13), Бобуа (11).

А: Томас (17), Олинде (17), Кумадже (11 + 10 подборов), Уэтзелл (10).

«Жальгирис» (Литва) — «Баскония» (Испания) — 94:76 (25:17, 23:17, 23:23, 23:19)

Ж: Эванс (20), Хэйс (17), Улановас (11).

Б: Миллер-Макинтайр (16), Ховард (14), Маринкович (12), Монеке (12).

«Олимпиакос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 80:64 (20:12, 23:23, 11:20, 26:9)

О: Питерс (17), Фалль (12), Маккиссик (9), Ларендзакис (9).

А: Луваву-Кабарро (14), Фалль (10), Де Коло (10), Ловернь (10).

«Партизан» (Сербия) — «Реал» (Испания) — 76:88 (13:13, 18:20, 23:35, 22:20)

П: Камински (19), Пантер (16), Наннэлли (16).

Р: Хезоня (25), Дек (13), Козюр (10), Ябуселе (10).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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