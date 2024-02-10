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«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 9 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Црвена Звезда» на своем паркете проиграла «Жальгирису» (91:93), «Панатинаикос» выиграл у «Фенербахче» (74:63), «Виртус» потерпел поражение от «Монако» (78:81), «Барселона» победила «Альбу» (93:77).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 91:93 (22:23, 23:22, 20:23, 26:25)

Ц: дос Сантос (19 + 10 передач), Недович (15), Митрович (15), Гедрайтис (11).

Ж: Эванс (25), Шмитс (14), Бирутис (12).

«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 74:63 (13:21, 25:9, 19:17, 17:16)

П: Нанн (22), Лессор (11), Грант (9).

Ф: Мотли (16), Биберович (12), Калатес (12), Уилбекин (8).

«Виртус Б» (Италия) — «Монако» (Франция) — 78:81 (16:21, 19:24, 19:15, 24:21)

В: Белинелли (18), Лундберг (14), Мики (8).

М: Лойд (22), Джеймс (12), Диалло (8).

«Барселона» (Испания) — «Альба» (Германия) — 93:77 (31:26, 20:13, 29:12, 13:26)

Б: Эрнангомес (18), Лапровиттола (13), да Силва (12).

А: Шнайдер (14), Спаньоло (11), Томас (8).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2023-2024/
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