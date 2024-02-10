«Барселона» обыграла «Альбу» в Евролиге
В пятницу, 9 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
«Црвена Звезда» на своем паркете проиграла «Жальгирису» (91:93), «Панатинаикос» выиграл у «Фенербахче» (74:63), «Виртус» потерпел поражение от «Монако» (78:81), «Барселона» победила «Альбу» (93:77).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Жальгирис» (Литва) — 91:93 (22:23, 23:22, 20:23, 26:25)
Ц: дос Сантос (19 + 10 передач), Недович (15), Митрович (15), Гедрайтис (11).
Ж: Эванс (25), Шмитс (14), Бирутис (12).
«Панатинаикос» (Греция) — «Фенербахче» (Турция) — 74:63 (13:21, 25:9, 19:17, 17:16)
П: Нанн (22), Лессор (11), Грант (9).
Ф: Мотли (16), Биберович (12), Калатес (12), Уилбекин (8).
«Виртус Б» (Италия) — «Монако» (Франция) — 78:81 (16:21, 19:24, 19:15, 24:21)
В: Белинелли (18), Лундберг (14), Мики (8).
М: Лойд (22), Джеймс (12), Диалло (8).
«Барселона» (Испания) — «Альба» (Германия) — 93:77 (31:26, 20:13, 29:12, 13:26)
Б: Эрнангомес (18), Лапровиттола (13), да Силва (12).
А: Шнайдер (14), Спаньоло (11), Томас (8).